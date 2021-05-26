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ТАСС

Российско-индийские учения "Индра-2021" пройдут с 1 по 15 августа в Волгоградской области

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Российско-индийские учения "Индра-2016" в Приморье
Российско-индийские учения "Индра-2016" в Приморье.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

В них планируют задействовать около 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии и порядка 250 военнослужащих ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Международные совместные российско-индийские тактические учения "Индра-2021" пройдут с 1 по 15 августа 2021 года на полигоне Прудбой в Волгоградской области, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Совместные российско-индийские военные учения "Индра-2021" состоятся в период с 1 по 15 августа текущего года на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области. В учениях планируется задействовать около 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии и порядка 250 военнослужащих ЮВО", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что такое решение было принято в рамках конференции представителей Вооруженных сил РФ и Республики Индия.

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году также предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана.

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