Эксперты: возможность базирования Ту-22М3 на Хмеймиме расширит потенциал его применения

Ту-22М3 показал высокую эффективность при нанесении ударов по объектам террористов в Сирии, отметил главный редактор журнала "Независимое военное обозрение" Дмитрий Литовкин

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Полет трех российских дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 на аэродром Хмеймим показывает зарубежным партнерам возможности российской группировки, базирование этих самолетов в Сирии увеличит ее потенциал. Такое мнение выразили в беседе с ТАСС военные эксперты.

25 мая впервые три Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

"Если Ту-22М3 начнут базироваться в Сирии, то это упростит их применение. Это позволит самолетам более длительно находиться в зоне применения. Ту-22М3 показал высокую эффективность при нанесении ударов по объектам террористов в Сирии", - выразил мнение военный эксперт, главный редактор журнала "Независимое военное обозрение" Дмитрий Литовкин.

Такого же мнения придерживается бывший посол в Ливии, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Алексей Подцероб. "Расширение мест базирования Ту-22М3 говорит об увеличении числа потенциальных целей, которые эти самолеты смогут поразить без дозаправки в рамках борьбы с терроризмом, в которой участвует Россия", - сказал эксперт.

По мнению бывшего начальника Международно-договорного управления Минобороны РФ, руководителя Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ генерал-лейтенанта Евгения Бужинского, перелет бомбардировщиков является учебным мероприятием для освоения данного театра военных действий.

"Это нормальная практика для экипажей, тем более что там наша полноценная авиабаза. В Сирии обстановка далека от умиротворения, но я думаю, что это обычный тренировочный полет. Ту-22М3 - это дальний бомбардировщик. Тем более в Хмеймиме сейчас модернизировали, удлинили полосу. Она теперь способна принимать все типы самолетов, которые есть на вооружении, включая тяжелые", - отметил Бужинский.

Демонстрация присутствия в регионе

По мнению директора по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Ивана Коновалова, возможность размещения дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на Хмеймиме также подчеркивает статус объекта как полноценной авиабазы и является фактом влияния в регионе.

По словам Коновалова, прилет Ту-22М3 несет определенный сигнал странам, принимающим участие в событиях на Ближнем Востоке. "Прибытие самолетов - это повод для всех внешних и внутренних участников сирийского театра задуматься о возможностях российской группировки", - считает эксперт.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов также считает, что перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нужен для демонстрации присутствия в период нестабильной внешнеполитической обстановки, и в частности накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Мы сейчас демонстрируем свои стратегические возможности в разгар довольно непростой ситуации на Ближнем Востоке. Очевидно, что сам палестино-израильский конфликт стал во многом следствием изменения конъюнктуры внешнеполитического курса США, неким разрывом отношений очень тесных между администрацией Израиля и США", - сказал он.

Мировая повестка

Эксперт отметил, что в то же время в Европе активизировались военные маневры, в том числе связанные с учениями Defender Europe - 2021. Он подчеркнул, что это самые крупные маневры за 25 лет, туда перебрасываются около 40 тыс. военнослужащих НАТО, в том числе 30 тыс. американцев, что, по его мнению, не придает спокойствия на европейских рубежах.

"Внешнеполитическая повестка обострилась в преддверии очень важной для всей планеты встречи Байдена и Путина, потому что она предопределяет развитие именно военных международных соглашений, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии. Практически никакой правовой базы для регламентации военных международных отношений сейчас на планете нет. Поэтому в преддверии этого, естественно, все маякуют о своем присутствии", - пояснил Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что ракетоносцы Ту-22М3 способны перемещаться на большие расстояния на большой высоте и наносить в том числе ядерный удар. "Мы показываем гордость наших ВВС. Дальние ракетоносцы способны нести на борту ядерное вооружение", - пояснил он.

Руководитель Бюро военно-политического анализа отметил, что Россия подчеркивает свою готовность к диалогу с Западом, и это, прежде всего, выгодно обеим сторонам противостояния. "И опять же есть еще и третий участник на Ближнем Востоке, третий ядерный гегемон - это Китай, который через Иран и другие государства очень активно влияет на ближневосточную повестку. В каком-то смысле мы показываем свои возможности всем", - заключил он.