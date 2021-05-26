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Подлодки США обнаружили под водой загадочные движущиеся объекты

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Источник изображения: Кадр: U.S Navy

Подлодки Военно-морских сил (ВМС) США обнаружили под водой загадочные объекты, двигающиеся на высокой скорости. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, американские субмарины зафиксировали неопознанные объекты при помощи гидролокаторов. Где и когда именно были замечены объекты, не уточняется. При этом утверждается, что их поведение не может быть объяснено с точки зрения существующих технологий.

Другие детали произошедшего не приводятся.

Данная информация появилась после того, как в сети было опубликовано видео с неопознанным летающим объектом (НЛО), который был замечен у американского побережья в июле 2019 года пилотами корабля USS Omaha американских ВМС. На кадрах видно, как НЛО сферической формы сначала висит в воздухе над поверхностью воды, а затем резко ныряет в океан и исчезает. В Пентагоне подтвердили подлинность ролика, заявив, что он действительно был снят ВМС США.

Ранее в мае бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс также рассказал о встречах с НЛО. По словам экс-военного, он и другие пилоты его эскадрильи истребителей F/A-18 наблюдали «странные и весьма маневренные» неопознанные объекты над водной гладью в районе Атлантического океана к юго-востоку от города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Грейвс отметил, что это происходило практически каждый день на протяжении двух лет подряд начиная с 2015 года.


Варвара Кошечкина

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Страны
США
Продукция
F-18
Проекты
LCS-1
Los Angeles
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