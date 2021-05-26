.338 Norma Magnum: новая «норма» американского спецназа

Американский спецназ будет стрелять дальше, точнее и смертоноснее. Вчера, 24 мая, портал militarytimes.com сообщил о том, что в рамках программы SOF Warrior Силы специальных операций получат новые пулемёты, а также облегчённые патроны.

Основой SOF Warrior станет разработка для американского спецназа нового пулемёта LMG-M в калибре .338 Norma Magnum. Этот калибр уже используется для снайперских винтовок Сил специальных операций и армии США.

Пулемёт, разработанный компанией Sig Sauer в рамках программы LMG-M Источник изображения: armytimes.com

По словам полковника Джоэла Бэббита, руководителя программы SOF Warrior, пулемёты LMG-M дадут стрелкам возможности пулемёта M2 в размере M240. Масса LMG-M составит порядка 9 кг, с его помощью можно будет «разорвать не только вражескую пехоту, но и бронетранспортёр, на котором они ехали». Закупки пулемётов LMG-M планируется начать уже в 2023 году. На вооружении они смогут заменить не только M240, но и в ряде случаев крупнокалиберный M2.

Патроны с полимерной гильзой компании True Velocity Источник изображения: tvammo.com

Не менее важным этапом SOF Warrior станет переход на полимерные боеприпасы. Вооружённые силы США планируют поэтапный переход на боеприпасы с пластиковой гильзой, что в среднем облегчит боеприпас на 30%. Особенно острой эта проблема является для тех же пулемётов M2 на лёгкой технике (например, на вертолётах Little Bird).