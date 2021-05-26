Эксперты рассказали о значении модернизации базы Хмеймим для России

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Модернизация авиабазы Хмеймим, предусматривающая размещение боевых самолетов всех типов, в том числе дальних бомбардировщиков Ту-22, позволит России купировать любые вызовы в Средиземноморье и сопредельных регионах, считают опрошенные РИА Новости военные эксперты.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на авиабазе ВКС РФ в сирийском Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать все типы российских военных самолетов, включая машины тяжелого класса.

Вторая ВПП стала длиннее, также на ней полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование. Недавно там впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. Они прибыли для выполнения учебных задач, после чего вернутся в Россию.

Парировать угрозы

Известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что, имея возможность размещать дальние бомбардировщики на Хмеймиме, Россия будет способна выполнять боевые задачи в Средиземноморье и других регионах, купируя угрозы на дальних рубежах.

"Для ВКС России данная база имеет ключевое значение, поскольку она дает возможность выполнять боевые задачи в регионе Средиземноморья, Африки, Ближнего Востока", - отметил он.

Схожего мнения придерживается доктор военных наук Константин Сивков, отметивший, что возможность размещения тяжелых самолетов в Хмеймиме позволит предотвратить нанесение ударов по территории России из района Восточного Средиземноморья.