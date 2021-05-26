Cumhuriyet (Турция): три важных предмета конфликта с Россией, к чему все идет?

«И воюю, и люблю, и делаю, и получаю все, что хочу...». Так автор описывает отношения Турции с Россией. Справедливое замечание, если проанализировать действия Анкары по вопросам, имеющим общий интерес. А недавнее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, процитированное в статье, как нельзя лучше характеризует ситуацию.

Один из них фигурировал на первой полосе "Джумхуриет" (Cumhuriyet). Известную нам ситуацию Жале Озгентюрк (Jale Özgentürk) описала с мнениями и комментариями представителей бизнеса, прежде всего туризма, и обобщила под заголовком "Скрытое наказание". Российское правительство остановило туристический поток в Турцию, возобновление которого ожидается 1 июня, указав в качестве причины на эпидемию коронавируса и, конечно, отменив авиарейсы.

Ситуация, как поговаривают, будет пересмотрена в конце июня. Держи карман шире! Даже если авиасообщение возобновится в какой-то мере в начале июля, половина сезона и ожидания иностранной валюты правительством пошли прахом. Несмотря на то, что официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын (İbrahim Kalın) и министр Эрсой (Ersoy) побывали в Москве и выразили надежду на открытие туристических каналов.

Ни для кого не секрет, что проблема связана с продажей БПЛА Украине. Это был ответ Москвы на политическую и военную поддержку Анкарой Украины против России. НАТО пытается превратить Украину (и, конечно же Грузию!) в страну НАТО полностью под контролем Запада. Тогда Россия будет окончательно осаждена с юга.

Анализировать противоборство / напряженность между Украиной и Россией невозможно без учета осады НАТО. Анкара своей политикой и крупной военной помощью Украине фактически взяла на себя важную, ведущую роль в этой осаде!

Продажа ударных БПЛА Украине

В 2019 году Анкара продала Украине шесть ударных БПЛА "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2) и три "наземные станции управления". Кроме того, было подписано соглашение о продаже корветов.

Турция стала страной-экспортером оружия. Экспорт оборонной и авиационной продукции, который в 2002 году составлял 248 миллионов долларов, в 2019 году достиг 3,06 миллиарда долларов. Украина использует турецкие аппараты против сепаратистов, и это беспокоит Россию.

Известно, что министр иностранных дел Лавров также предупреждал Анкару по поводу этой военной сделки.

Поэтому, учитывая, что Украина - поле наиболее серьезного конфликта между Россией и Западом, невозможно было ожидать, что Россия будет наблюдать за отношениями Анкары и Киева, как будто ничего не происходит, и проводит Калына и Эрсоя с миллионами российских туристов в охапке. С другой стороны, мы читаем, что Россия запустила 500 рейсов в альтернативные Турции туристические центры. Хороший комментарий: этим летом турецкий туризм интубирован. Надеюсь, каналы так или иначе откроются, и поток доходов, который позволит туристическим объектам остаться на ногах, будет.

Потому что существует вероятность того, что дорогие объекты в условиях большой стесненности этого года подвергнутся атаке ястребов и уйдут за бесценок. Правда, я не думаю, что власти будут испытывать какое-либо неудобство, даже если все объекты будут проданы иностранцам. После того как в страну поступит "иностранная валюта"!

У нас возник конфликт по меньшинствам

Второй момент - это проблема "меньшинств". На тезис "Турция спустя 77 лет после депортации… будет и дальше поддерживать своих сородичей для устранения несправедливости, с которой сталкиваются крымские татары, защиты их идентичности, обеспечения их благосостояния и благополучия" в заявлении, опубликованном Анкарой по случаю депортации крымских татар 77 лет назад на основании сотрудничества с нацистами, последовал жесткий ответ со стороны официального представителя российского министерства иностранных дел Захаровой.

"До 2014 года Анкара игнорировала критику в адрес Украины относительно этих проблем крымских татар… Значит, озабоченности Анкары носят конъюнктурный характер… У Турции существуют собственные неразрешенные этнические, религиозные, языковые проблемы… Если такая риторика будет продолжаться, России придется обращать внимание на подобные проблемы в Турции…"

Намек ясен: курдский вопрос, курдский язык, проблема алавитов, конечно же, офис Рабочей партии Курдистана в Москве, ее присутствие в Сирии…

Ожидание хода

И, разумеется, третий важный вопрос - конфронтационные позиции России и Турции по Сирии…

Анкара полагает, что сможет поддерживать шизофренические отношения с Москвой. И воюю, и люблю, и делаю, и получаю все, что хочу… И в Сирии призываю США к объединению и войне против России!!! Но Анкара часто видит на поле боя, что так не выйдет.

Я думаю, что от Москвы на фоне временного равновесия, установившегося в Сирии и особенно в Идлибе, отныне можно ожидать хода пешкой, слоном или конем.

Орхан Бурсалы (Orhan Bursalı)