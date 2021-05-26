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РИА Новости

The Drive предупредил НАТО об опасности из-за российской базы в Сирии

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Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Кадр видео
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Развертывание российских бомбардировщиков Ту-22М3 на базе Хмеймим в Сирии позволит повысить боевые нагрузки и нарастить военное присутствие, пишет журнал The Drive.

Как отмечает автор статьи Томас Ньюдик, по сравнению с другими находящимися на базе боевыми самолетами ключевым преимуществом Ту-22М3 считается его увеличенная полезная нагрузка, позволяющая перевозить около шести тонн вооружений.

Размещение Ту-22М3 позволит провести испытания модернизированной версии — Ту-22М3М — при условии ее отправки в Сирию, отмечает журналист. В случае успешного развертывания бомбардировщиков этой модели Россия, по мнению Ньюдика, может отправить туда и другие типы самолетов. В их числе он назвал Ту-95МС и Ту-160, которые способны переносить дозвуковые крылатые ракеты "земля — земля".

Не менее важным эксперт посчитал появившуюся возможность спланировать переброску стратегической авиации России через Средиземное море, что стало бы для НАТО вызовом на ее южном фланге, а также обеспечило лучший доступ на Ближний Восток и в Северную Африку.

Ньюдик подчеркнул, что возможность размещать любые самолет на базе Хмеймим соответствует усилиям Москвы расширить точки расположения своих бомбардировщиков, включая Венесуэлу, Южной Африку и сеть аэродромов в Арктике.

Ранее российское Минобороны заявило о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмеймим в Сирии, которая теперь способна принимать все типы военных самолетов России, включая машины тяжелого класса.

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Страны
Венесуэла
Россия
Сирия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Проекты
NATO
Арктика
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