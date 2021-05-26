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The National Interest (США): Россия утверждает, что видит американские истребители-невидимки F-22 и F-35

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Истребитель F-35
Истребитель F-35.
Источник изображения: © AP Photo, Wilson Ring

Глава концерна, производящего российские флагманские ЗРК, заявил, что РЛС «Небо-М» отлично видит F-22 и F-35. Неужели сама технология «стелс» теперь под угрозой? С технической точки зрения это верно, говорит американский эксперт, но это только один из этапов воздушного перехвата. Способность нейтрализовать самолеты-невидимки зависит от целого ряда факторов.

Может или нет российская система ПВО нейтрализовать самолет-невидимку F-35 или эскадрилью F-22 — это зависит от целого ряда факторов

"РЛС "Небо-М" создает угрозу технологиям "стелс". "Она отлично видит F-22, F-35 и так далее", - сказал глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, выступая в Москве на техническом форуме "Новое знание". Новиков добавил, что "Алмаз-Антей" "производит более 30 видов многофункциональных радиолокационных комплексов мобильного плана".

55Ж6М "Небо-М" относится к новейшим российским РЛС обнаружения. Как и большинство таких систем, этот комплекс был разработан Нижегородским научно-исследовательским институтом радиотехники (ННИИРТ), который является дочерним предприятием "Алмаз-Антея". "Небо-М" входит в семейство российских радиолокационных комплексов ОВЧ диапазона. Первые подразделения РЛС "Небо-М" были поставлены на боевое дежурство в Западном военном округе в 2017 году. На следующий год такие комплексы направили в Крым.

"Небо-М" может обнаруживать самолеты и баллистические ракеты на удалении до тысячи километров, что намного выше показателей радаров "Небо" советской эпохи. "Небо-М" - это РЛС с активной фазированной антенной решеткой, которая может противостоять некоторым мерам радиоэлектронного противодействия. РЛС "Небо-М" предназначены для обнаружения целей на средних и больших высотах. Иногда они действуют в паре с российскими маловысотными РЛС типа "Подлет-Е".

Российское государственное информационное агентство ТАСС отмечает, что "технологии малозаметности не представляют проблем для новых РЛС". Однако картина в целом намного сложнее. Теоретически верно то, что современные РЛС ОВЧ диапазона типа "Небо-М" способны обнаруживать подлетающие самолеты-невидимки F-35 и истребители F-22. Но обнаружение это лишь часть многоступенчатого процесса уничтожения цели. После обнаружения самолет F-35 надо сопроводить, навести на него ракету и нейтрализовать. "Противник должен создать целую цепочку уничтожения цели", - рассказал Business Insider бывший пилот F-35 майор корпуса морской пехоты в отставке Дэн Флэтли (Dan Flatley). Другие средства из российского арсенала ПВО, такие как флагманский зенитно-ракетный комплекс С-400, должны выполнить остальные элементы из этой цепочки, чтобы поразить истребитель противника. "Мы не пытаемся нейтрализовать каждый аспект этой цепочки, мы просто разрываем одно из звеньев, - добавил Флэтли. - Мне не нужно все время все останавливать. Достаточно сделать так, чтобы вы не смогли довести до конца то, во что вложили уйму времени, денег и усилий в попытке сбить меня".

Здесь надо учесть еще один аспект. Летчики F-35 просто не захотят быть пассивными мишенями, и скорее всего, они прилетят не одни. "Небо-М" - это очень ценное оружие, и поэтому данная РЛС является вполне подходящим кандидатом на получение высокоточного удара с целью подавления российской системы ПВО. Но русские знают об этом и предпримут меры для защиты своих радаров. В этих целях они создали крупную и глубокоэшелонированную сеть частично дублирующих друг друга комплексов ПВО/ПРО.

С технической точки зрения верно заявление о том, что "Небо-М" и ему подобные РЛС способны обнаруживать американские истребители пятого поколения. Но это лишь один элемент большой головоломки, которую надо собрать на поле боя. Обнаружение цели - это только первый этап. Может или нет российская система ПВО нейтрализовать самолет-невидимку F-35 или эскадрилью F-22 - это зависит от целого ряда факторов, которые трудно смоделировать в абстракции. Здесь надо предугадать массу конкретных условий и состав сил воюющих сторон.


Марк Эпископос (Mark Episkopos)

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
Небо РЛК
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
ННИИРТ
Проекты
АФАР
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1 комментарий
№1
26.05.2021 17:47
Видит, это хорошо. А на какой высоте/дальности?
0
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