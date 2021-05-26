Серию учений проведут в Центральной Азии войска стран ОДКБ

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Пять совместных учений проведут осенью нынешнего года воинские контингенты государств-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, сообщил во вторник Объединённый штаб (ОШ) ОДКБ.

"Планируется отработать вопросы последовательного применения компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ, начиная от совместной операции по локализации приграничного вооружённого конфликта и завершая постконфликтным урегулированием в ходе миротворческой операции", - сказано в пресс-релизе.

Штаб уточняет, что осенью нынешнего года в рамках оперативно-стратегических манёвров "Боевое братство - 2021" "предусмотрено проведение пяти совместных (специальных) учений, охватывающих Центрально-Азиатский регион (ЦАР) коллективной безопасности".

Так, на территории Киргизии пройдут совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания ЦАР "Рубеж-2021". На территории Таджикистана - спецучения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021", специальные учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021", совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021". На территории РФ состоятся совместные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021", информирует ОШ Организации.

Речь об этих учениях шла на состоявшемся во вторник в Москве заседании координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств-членов ОДКБ при Совете Парламентской ассамблеи ОДКБ.

С докладом о совместных учениях выступил начальник ОШ ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Он отметил, что при планировании подготовки и проведения учений учитываются сложившаяся военно-политическая и стратегическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ, направленность подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности", - говорится в сообщении.