Lockheed Martin приступила к поставкам ЗУР PAC-3 MSE ВС Швеции

ЦАМТО, 25 мая. Корпорация Lockheed Martin объявила о поставке Швеции первой партии ракет-перехватчиков PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) в рамках подписанного в 2018 году контракта на поставку ЗРК "Пэтриот".

PAC-3 MSE оснащена двухимпульсным твердотопливным ракетным двигателем, который обеспечивает улучшенные характеристики как по высоте, так и по дальности. ЗУР обеспечивает поражение цели прямым ударом (hit-to-kill). Силовая установка и улучшенный планер обеспечивают ракете большую маневренность при перехвате более скоростных тактических баллистических ракет и крылатых ракет.

Как сообщал ЦАМТО, 2 августа 2018 года правительство Швеции после подведения итогов тендера уполномочило Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) заключить с властями США контракт на поставку четырех батарей системы ПВО/ПРО "Пэтриот", ракет, сопутствующего оборудования и запасных частей. Целью проекта является поставка ВС Швеции новой системы ПРО/ПВО, которая должна быть полностью боеготовой не позднее 2025 года.

В феврале 2018 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Швеции в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех модернизированных батарей ЗРК "Пэтриот" в конфигурации PAC-3+, включая РЛС AN/MPQ-65, 12 пусковых установок M903, 100 ЗУР MIM-104E (GEM-T), 200 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), другого оборудования и услуг. Полная стоимость продажи оценивалась в 3,2 млрд. долл.

В начале августа 2018 года представители правительств Швеции и США подписали письмо с предложением и принятием предложения о покупке базового комплекта "Пэтриот". Окончательная стоимость соглашения не раскрывается, однако, как сообщалось ранее, стоимость начального пакета должна составить около 1,2 млрд. долл. Стоимость одобренного Госдепом США комплекта продажи существенно выше, поскольку в запросе FMV указывался самый полный перечень оборудования для оснащения 4 батарей.

В частности, на первом этапе планируется приобрести минимальный пакет ракет, необходимый для организации боевого дежурства и обучения личного состава. В перспективе может быть реализован опцион на поставку основной партии ЗУР, что увеличит стоимость продажи до 3 млрд. долл.

Начальный контракт стоимостью 692,9 млн. долл. на поставку ЗРК "Пэтриот" ВС Швеции был подписан с компанией Raytheon в декабре 2018 года.