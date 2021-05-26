Глава Росгвардии проверил ход подготовки международной выставки передовых технологий «EXPOTECHNOSTRAZH-2021»

В ходе рабочей поездки в г. Санкт-Петербург директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов посетил конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», где в ноябре 2021 года под эгидой Росгвардии впервые состоится международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «EXPOTECHNOSTRAZH-2021».

Распоряжением Правительства РФ от 15 апреля 2021 года новый форум, организатором которого определена Росгвардия, пополнил перечень российских международных выставок продукции военного назначения.

Главнокомандующий подчеркнул, что для Росгвардии это первая выставка такого масштаба, а также отметил значимость предстоящего форума для научной и общественно-политической жизни страны. По словам генерала армии Виктора Золотова, выставка фактически завершит столь знаковый для Росгвардии год, в котором ведомство отмечает 5-летний юбилей, а войска правопорядка — 210 лет со дня образования.

За деятельное и ответственное участие в подготовке пилотного проекта выставки директор Росгвардии вручил памятные медали в честь юбилеев войск правопорядка губернатору Санкт-Петербура Александру Беглову и генеральному директору компании, определенной в рамках заключенного по итогам конкурсных процедур государственного контракта выставочным оператором, Сергею Воронкову.

Выставка будет проводиться на 20 тематических кластерах, в том числе с демонстрацией робототехнических комплексов, приборов наблюдения и прицеливания, средств связи и информационных технологий. Мероприятие позволит показать пути повышения эффективности технических средств правоохранительных органов в части защиты прав и законных интересов граждан.