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Интерфакс-АВН

Россия перебросила в Сирию три дальних бомбардировщика Ту-22М3

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Ту-22М3
Ту-22М3.
Источник изображения: militarynews.ru

Хмеймим (Сирия). 25 мая. ИНТЕРФАКС - На российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике осуществлен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3, базирование самолетов данного типа на аэродроме "Хмеймим" осуществляется впервые, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря. На авиабазе "Хмеймим" завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования", - сообщили в военном ведомстве. По данным Минобороны РФ, в настоящее время полеты с авиабазы "Хмеймим" могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных Сил РФ, в том числе самолеты тяжелого класса. "После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории Российской Федерации", - сообщили военные.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

В настоящее время дальность полёта строевого Ту-22М3 составляет до 6 тыс. км, тогда как у "стратегов" Ту-160 и Ту-95МС - от 12 до 15 тыс. км.

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