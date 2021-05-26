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Российская газета

Новые возможности для ПВО: РЛС "Енисей" приняли на вооружение

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Источник изображения: "Вести-Астрахань" / YouTube

Новейшая РЛС "Енисей" - суперсовременное и универсальное средство воздушной разведки, способное отслеживать даже гиперзвуковые цели - принята на вооружение. Об этом сообщил еженедельник "Звезда".

Большая часть характеристик этой радиолокационной станции, которая в перспективе должна стать "глазами" перспективной системы ПВО С-500 "Прометей", до сих пор остается засекреченной. Достаточно сказать, что единственный раз она засветилась на публике в апреле 2018 года в ходе учений в Астраханской области, и с тех пор новостей о разработке не поступало.

Одной из ключевых особенностей "Енисея", в отличие от штатной РЛС комплекса С-400 "Триумф", является способность непрерывно работать в течение длительного времени и в автоматическом режиме. Поэтому сейчас РЛС "Енисей" также стали использовать в составе С-400 вместе со всевысотным обнаружителем 96Л6, чтобы повысить эффективность комплекса.

Новейшая РЛС способна обнаруживать воздушные объекты, как "свои", так и "чужие", на высоте свыше 100 километров и на расстоянии более 600 километров, это касается и гиперзвуковых ракет. При этом работа идет не по секторам, а по круговому обзору. Не смогут сбить с толку "Енисей" и постановщики помех, их воздействие блокируется выносными постами. Для приведения в полную боевую готовность РЛС требуется всего пять минут.


Алексей Иванов

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Продукция
С-400 Триумф
С-500
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
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