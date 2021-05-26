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Российская газета

Прибытие Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим показали на видео

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Минобороны РФ опубликовало видео прибытия на авиабазу Хмеймим в Сирии трех дальних бомбардировщиков-ракетоносцев ВКС России Ту-22М3.

Самолеты с бортовыми номерами 15, 23 и 29 совершили перелет с российской авиабазы и благополучно приземлились на модернизированный аэродром Хмеймим. На авиабазе реконструирована вторая взлетно-посадочная полоса с полной заменой покрытия, установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Также увеличена длина ВПП, что позволяет принимать все типы самолетов, стоящих на вооружении ВКС России, отметили в военном ведомстве.

Ту-22М3 приземлились в Хмеймим впервые. Их экипажи отработают учебные задачи над акваторией Средиземного моря. После выполнения намеченного плана самолеты вернутся в РФ. Ранее ракетоносцы Ту-22М3 были задействованы в нанесении ударов по объектам международных террористов в Сирии. Для этого приходилось выполнять дальние международные перелеты.

Развертывание бомбардировщиков в Сирии укрепляет позиции России в Средиземноморье, пишет The Drive. Также оно позволит провести полноценные испытания модернизированной версии Ту-22М3 в боевых условиях.


Антон Валагин

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