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ТАСС

Один из спутников "Глонасс-М" вывели из группировки на техобслуживание

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Космический аппарат «Глонасс-М»
Космический аппарат «Глонасс-М».
Источник изображения: Изображение: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Этот спутник был запущен 2 марта 2010 года и введен в систему 28 марта 2010 года. В прошлый раз он выводился на техобслуживание в декабре 2020 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-М" № 732 (23-я точка) временно выведен из группировки, сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - указано в строке состояния аппарата.

Этот спутник был запущен 2 марта 2010 года и введен в систему 28 марта 2010 года. В прошлый раз он выводился на техобслуживание в декабре прошлого года.

В настоящее время в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 27 спутников, из них 22 аппарата используются по целевому назначению, два спутника временно выведены из состава орбитальной группировки на техобслуживание, еще один аппарат находится в орбитальном резерве, два спутника проходят летные испытания. Для покрытия всего земного шара требуется 24 работающих аппарата "Глонасс".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
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