Компания "Сухой" внедрила "умную" систему складирования в Новосибирске

Первый мотоотсек для стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки, изготовленный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П.Чкалова (филиале ПАО "Компания "Сухой"). Новосибирск, сентября 2019 года.

ЦАМТО, 25 мая. В ряде цехов НАЗ им. В.П.Чкалова – филиала ПАО "Компании "Сухой" (входит в ПАО "ОАК" ГК Ростех) установили автоматизированные системы складирования (АСС).

Их использование, за счет оптимизации складских площадей, позволит увеличить размер рабочего пространства в 2,5 раза.

"Установка АСС является частью процесса модернизации производства НАЗ им. В.П.Чкалова и улучшения условий труда на предприятии. Нововведение, за счет оптимального использования рабочего пространства цехов, позволило решить проблему нехватки складских площадей, повысить степень сохранности заготовок, а значит, в конечном итоге, улучшить качество нашей продукции. Мы считаем этот опыт успешным и планируем в дальнейшем установить аналогичное оборудование и на территории других объектов завода", – сообщил директор НАЗ им. В.П.Чкалова Сергей Панасенко.

Благодаря использованию АСС в цехе №43 удалось разместить 12500 дополнительных деталей и значительно сократить количество времени, которое тратят сотрудники предприятия на их поиски. Конструкция АСС состоит из трех грузовых лифтов высотой 11,5 м. "Раньше, чтобы взять что-то с полки, работникам приходилось залезать на лестницу-стремянку. Сейчас оператору для этого нужно одно нажатие клавиши. Полка автоматически поступает вниз, нужная деталь подается специалисту для дальнейшей комплектации монтажа", Сергей Панасенко, пояснила заместитель начальника цеха №43 по подготовке производства Ульяна Копылова.

Для работников цеха №72 приобрели АСС листового металла. Установка, состоящая из двух стеллажей, занимает всего 70 кв. м, и позволяет хранить 93 тонны металла. "Оператор управляет процессом с помощью компьютера, опуская ячейку вниз на специальный стол, который затем автоматически выдвигается в зону загрузки и выгрузки. – рассказал заместитель начальника цеха №72 по подготовке производства Антон Грамотин. – Благодаря "умной" установке нам удастся избежать дефектов, возникающих иногда при транспортировке. Эта установка представлена на заводе в единственном экземпляре и аналогов не имеет", – цитирует "АвиаПорт.Ru" пресс-релиз "ПАО "Компания "Сухой".