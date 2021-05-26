ВМС США приняли на вооружение корабль прибрежной зоны LCS-26 "Мобайл"

ЦАМТО, 25 мая. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 22 мая в Мобайле (шт.Алабама) церемонии ввода в боевой состав флота боевого корабля прибрежной зоны LCS-26 "Мобайл" класса "Индепенденс".

LCS-26 "Мобайл" является 13-м боевым кораблем прибрежной зоны класса "Индепенденс". Церемония резки первых листов алюминия для постройки LCS-26 прошла 12 декабря 2017 года, закладка киля состоялась 14 декабря 2018 года, крещение – 7 декабря 2019 года. Корабль был передан ВМС США 9 декабря 2020 года после успешно завершившихся в октябре испытаний. LCS-26 будет размещен на военно-морской базе Сан-Диего (шт.Калифорния).

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

Ранее Austal USA передала ВМС США 12 кораблей прибрежной зоны. Сейчас на предприятии компании в Мобайле (шт.Алабама) в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей серии: LCS-28 "Саванна", LCS-30 "Канберра", LCS-32 "Санта-Барбара" и LCS-34 "Огаста". Заключены контракты на строительство LSC-36 "Кингсвилл" и LSC-38 "Пирр".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, обеспечение безопасности на море, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

Корабль класса "Индепенденс" представляет собой алюминиевый тримаран длиной 127,1 м, шириной 31,4 м и водоизмещением 3104 т. Корабль оснащен двумя ГТД GE LM2500, двумя дизельными двигателями MTU 20V 8000 и развивает максимальную скорость 47 узлов (87 км/ч), дальность плавания – 4000 морских миль (8000 км) на скорости 14 узлов. Корабль вооружен одной 57-мм артиллерийской установкой Mk.110, четырьмя 12,7-мм пулеметами, 11-контейнерной пусковой установкой ЗУР ESSM. На борту имеется вертолетная площадка и оборудован ангар для размещения двух вертолетов MH-60R/S "СиХок" и одного БЛА MQ-8 "Файр Скаут".