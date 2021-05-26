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ЦАМТО

На Севмаше реконструировали старейший эллинг

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Вид на "Севмаш" и на дамбу наливного бассейна с крыши эллинга №2
Вид на "Севмаш" и на дамбу наливного бассейна с крыши эллинга №2.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 25 мая. На Севмаше (входит в АО "ОСК") завершены работы по реконструкции кровли старейшего эллинга (цех №50) с заменой стенового ограждения на сэндвич-панели. Модернизация цеха проводилась в рамках госпрограммы РФ "Развитие ОПК".

Эллинг №1 стапельно-сдаточного производства – один из первых цехов Севмаша. Он построен в 1940 году. На стапеле цеха закладывали первый корабль предприятия – самый крупный в мире линкор "Советская Белоруссия". По своим размерам цех в период строительства не имел аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом, а технические решения, положенные в основу проектирования стальных конструкций здания, являлись передовыми идеями конца 1930-х годов.

В ходе модернизации эллинга была произведена реконструкция кровли с заменой плит покрытия и кровельного пирога общей площадью 36000 м2 на более современные и легкие строительные материалы. Это позволило снизить нагрузку на основные несущие металлоконструкции каркаса эллинга. Наружное стеновое ограждение из керамического кирпича, который использовался при строительстве эллинга №1, частично было заменено на более легкие и современные сэндвич-панели с южной и северной стороны цеха.

Благодаря реконструкции кровли и стенового ограждения увеличился срок службы ограждающих конструкций цеха, а также снизились тепловые потери в отопительный период, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

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Белоруссия
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
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