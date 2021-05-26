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ТАСС

Испытания авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" начнутся позднее графика

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Авианосец «Адмирал Кузнецов»
Авианосец «Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов сообщил, что это связано с проблемами с поставкой ремонтного оборудования

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" выйдет на заводские ходовые испытания с отставанием от графика из-за проблем с поставкой ремонтного оборудования. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

"Ремонт идет в графике и в бюджете. Последствия пожара устранены. Контракт заканчивается в 2023 году. Но на испытания мы выйдем несколько позднее графика из-за ряда технических проблем, связанных с поставкой ремонтного оборудования - паротурбинных установок производства завода "Киров-Энергомаш", - сообщил Рахманов.

В апреле 2018 года Минобороны РФ заключило с ОСК контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" до 2022 года. 12 декабря 2019 года на крейсере во время ремонтных работ произошел пожар. Площадь возгорания составляла 500 кв. м, огонь был потушен 13 декабря. По заявлениям официальных лиц, ЧП не стало критическим.

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