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Российская газета

Модернизированный Су-34 получит возможности штурмовика

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Источник изображения: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Истребитель-бомбардировщик Су-34М сможет выполнять задачи штурмовика.


Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 в процессе модернизации получит возможности штурмовика. Об этом ТАСС сообщил источник в авиастроительной отрасли. Он уточнил, что у обновленной версии самолета появится новое оружие, которое позволит решать новые боевые задачи.

"Советский штурмовик Су-25 устаревает, нового самолета нет, поэтому принято решение реализовать данные возможности на Су-34М", - пояснил он.

Напомним, контракт на строительство 76 модернизированных Су-34 был подписан в 2019 году. Обновленная версия получит более совершенный радар, прицел, систему связи. Расширится арсенал бомб и ракет. Кроме того, истребитель-бомбардировщик сможет использовать три унифицированных контейнера разведки. Они позволят самолету обнаруживать цели в любых погодных условиях на более дальних расстояниях.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-25
Су-34
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