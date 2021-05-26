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Известия.ru

Дальние бомбардировщики Ту–22М3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим

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Источник изображения: Фото: скриншот с видео

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии впервые прибыли дальние бомбардировщики Ту–22М3.


К визиту самолетов готовились долго, даже специально расширили и удлинили одну из двух взлетных полос. После открытия ее сразу освятили и неоднократно тестировали.

«Полоса хорошая, она выполнена по новым технологиям, по современным стандартам. Она заливалась, то есть заливная, а не плитами, как раньше делалось, поэтому очень гладкая», — рассказал командир авиационного звена.

После таких испытаний стало ясно, что теперь на Хмеймим может сесть вообще любой самолет. Командир Ту-22М3 также оценил новую полосу.

«Полоса очень ровная, очень гладкая, очень хорошая. Скажу по секрету: можно было и не выпускать тормозные парашюты», — отметил командир экипажа.

В ближайшие дни летчики будут осваивать новый географический район Средиземного моря. А после выполнения учебных задач дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы базирования в России.

3 марта на авиабазе Хмеймим прошла совместная тренировка военнослужащих ВМФ России и летчиков ВКС России. Они отработали механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-22М
Проекты
Военные учения
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