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Вестник Мордовии

Почему мощный российский танк Т-72Б2 "Рогатка" так и не попал в войска

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Почти забытый в настоящее время Т-72Б2 "Рогатка" был впервые продемонстрирован на оружейной выставке в Нижнем Тагиле в 2006 году. Эта премьера произвела большое впечатление как на специалистов, в том числе зарубежных, так и на всех неравнодушных к военной технике.

На боевой машине появилась динамическая защита нового поколения "Реликт", способная и сейчас противостоять самым современным противотанковым средствам.

В качестве основного вооружения использовалась пушка с улучшенными характеристиками - 2А46М-5 с устройством выверки теплового изгиба ствола, что значительно повышало точность стрельбы.

Установленный прицел "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели позволял наводчику-оператору действовать по принципу "выстрелил/забыл".

Имелась спутниковая навигация и танковая информационно-управляющая система (ТИУС), во много раз улучшающая командную управляемость.

В качестве двигателя был применен 1000-сильный В-92С2, знакомый по Т-90С и Т-90. Вспомогательный энергоагрегат обеспечивал питание систем танка на стоянках и боевых позициях без включения основной силовой установки. Это сберегало ресурс В-92С2 и способствовало скрытности.

У механика-водителя появилась возможность полуавтоматического переключения передач.

Т-72Б2 был успешно испытан, но его признали слишком дорогим и при прежнем руководстве Министерства обороны в 2011 году в войска пошла более упрощенная и, соответственно, дешевая машина, получившая обозначение Т-72Б3. Она лишилась "Реликта", мощность двигателя снизили до 840 л.с. Сэкономили также на спутниковой навигации, ТИУС и др.

Только в 2016 г. появилась существенно доработанная в плане защиты и подвижности версия Т-72Б3, которая по многим параметрам приблизилась к "Рогатке".

Лев Романов

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Страны
Россия
Продукция
2А46
В-92С2
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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