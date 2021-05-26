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ТАСС

Источник: подлодка "Князь Олег" выполнит первый испытательный выход в море в начале июня

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Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" строящегося для ВМФ России атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А"). С
Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" строящегося для ВМФ России атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 16.07.2020.
Источник изображения: via "Военный Осведомитель"

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе указал, что планы могут меняться

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (шифр "Борей-А") выполнит первый испытательный выход в море в начале июня. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"По планам на сегодня, "Князь Олег" в первый раз выйдет на испытания в море в начале июня", - сказал он, уточнив, что планы могут меняться.

В пресс-службе ПО "Севмаш" (в составе Объединенной судостроительной корпорации), где строятся подлодки этого проекта, не стали комментировать информацию источника.

По предыдущим планам предполагалось, что первый серийный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" должен был войти в состав флота ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) РФ, который в этом году будет отмечаться 25 июля.

Источник ТАСС предположил, что это событие в указанные сроки не произойдет, поскольку с подлодкой необходимо провести программу заводских ходовых и государственных испытаний, и, в частности, выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из акватории Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме "Князя Олега" еще три лодки проекта 955А находятся на "Севмаше" в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР "Булава". Ранее в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег до конца 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
955 Борей
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