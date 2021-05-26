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ТАСС

Источник: модернизированный Су-34М будет способен решать задачи штурмовика

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Самолет Су-34 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015
Самолет Су-34 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Всего Минобороны к 2027 году планирует получить не менее 76 модернизированных самолетов Су-34М

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Модернизация фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 позволит ему частично решать задачи штурмовой авиации. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"В модернизацию Су-34 заложено "подвешивание" нового оружия, это позволит самолету частично решать функции штурмовика. Советский штурмовик Су-25 устаревает, нового самолета нет, поэтому принято решение реализовать данные возможности на Су-34М", - сказал он.

В августе 2020 года гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первые модернизированные истребители-бомбардировщики Су-34М будут переданы в ВКС РФ в 2021 году.

Всего Минобороны РФ к 2027 году планирует получить не менее 76 модернизированных самолетов Су-34М.

Работы по модернизации самолета до облика Су-34М были начаты в 2019 году. Предполагается оснащение самолета новым вооружением и усовершенствованной авионикой.

Су-25 - бронированный дозвуковой всепогодный турбореактивный штурмовик. Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей. Эксплуатируется с 1981 года. Минобороны России в настоящее время использует самолет в модернизированных вариантах Су-25СМ и Су-25СМ3.

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2 комментария
№1
26.05.2021 16:24
Хорошо для Су-34 иметь модификацию М.

И про Су-25 забывать не стоит. Су-25 не заменить с помощью Су-34. Дорого, не практично, больше риска для экипажа. Су-25 более бронированный, меньше в размерах, экипаж - 1 человек.
Су-25 новой постройки с системами защиты от ракет типа Президент-С - необходимый элемент поддержки сухопутных войск над полем боя.
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№2
26.05.2021 17:17
Зачем вообще нужен бронированный штурмовик в современном и перспективном бою? Современное оружие позволяет атаковать с достаточно большой дальности от огня примитивных ПВО типа ДШК, ЗУ-23. Надо дальше развивать ударные БПЛА, делать способные носить количество боеприпасов как у Су-25,  A-10. БПЛА не дороже штурмовиков, скорее всего и дешевле, час полёта стоит тоже меньше, но они ещё и сутками могут висеть в воздухе, контролируя территории, а также никто не рискует жизнями.

Су-34 - это очень, слишком дорогой штурмовик.
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