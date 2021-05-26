Источник: модернизированный Су-34М будет способен решать задачи штурмовика

Самолет Су-34 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.

Всего Минобороны к 2027 году планирует получить не менее 76 модернизированных самолетов Су-34М

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Модернизация фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 позволит ему частично решать задачи штурмовой авиации. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"В модернизацию Су-34 заложено "подвешивание" нового оружия, это позволит самолету частично решать функции штурмовика. Советский штурмовик Су-25 устаревает, нового самолета нет, поэтому принято решение реализовать данные возможности на Су-34М", - сказал он.

В августе 2020 года гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первые модернизированные истребители-бомбардировщики Су-34М будут переданы в ВКС РФ в 2021 году.

Всего Минобороны РФ к 2027 году планирует получить не менее 76 модернизированных самолетов Су-34М.

Работы по модернизации самолета до облика Су-34М были начаты в 2019 году. Предполагается оснащение самолета новым вооружением и усовершенствованной авионикой.

Су-25 - бронированный дозвуковой всепогодный турбореактивный штурмовик. Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей. Эксплуатируется с 1981 года. Минобороны России в настоящее время использует самолет в модернизированных вариантах Су-25СМ и Су-25СМ3.