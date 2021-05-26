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Российская газета

Инспекторы из Германии посетят военный объект на территории России

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Сергей Рыжков
Сергей Рыжков.
Источник изображения: © Минобороны РФ

В рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности группа германских инспекторов посетит 108-й десантно-штурмовой полк ВДВ в Краснодарском крае. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он уточнил, что оценка военного объекта пройдет в период с 25 по 27 мая, пишет ТАСС. Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники.

Напомним, что Венский документ предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах между странами ОБСЕ. Страна-участница имеет право проводить инспекции на территории любого другого гоcударcтва-учаcтника.

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Страны
Германия
Россия
Проекты
ОБСЕ
Ядерный щит
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