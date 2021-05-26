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ТАСС

Роскосмос: VR-комплексы с данными спутников найдут применение на уроках географии

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Госкорпорация ведет работу по продвижению комплексов виртуальной реальности с МГУ им. М. В. Ломоносова, другими вузами, "Сириусом", школами

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Комплексы виртуальной реальности, которые создаются в Роскосмосе, могут использоваться на уроках географии с применением данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Такое мнение выразил ТАСС директор Департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин.

"Применение в VR-комплексах данных ДЗЗ - один из тех кейсов, с которых вообще начался жизненный цикл нашей платформы. Сейчас мы развиваемся в направлении, чтобы школьники могли заниматься как географией, так и астрономией с их применением", - сказал Шадрин в ответ на вопрос, возможно ли загрузить данные ДЗЗ в комплексы виртуальной реальности для применения на уроках географии в школах.

В качестве примера директор департамента привел проект "Атлас VR", в рамках которого в шлеме виртуальной реальности было показано озеро Байкал, окружающая территория и другая местность.

В настоящий момент, уточнил Шадрин, Роскосмос ведет системную работу по продвижению комплексов виртуальной реальности с МГУ им. М. В. Ломоносова, другими вузами, "Сириусом", школами. "Чтобы что-то появилось полномасштабно в обучающей программе, нужно соответствующее решение со стороны регулятора (министерства)", - добавил он.

Созданием комплекса виртуальной реальности занимается "РК-Цифра" (отраслевой IT-интегратор Роскосмоса). В прошлом году была разработана серия образцов шлемов виртуальной реальности поколения "Роскосмос XR-1". В этом году планируется создание комплекса "Роскосмос XR-2" (рабочее название опытных образцов предсерийной партии комплектов устройств - "Сокол-1").

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