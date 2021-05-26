Die Welt (Германия): Россия постоянно оказывается на шаг впереди

Москва спокойно достраивает «Северный поток — 2». А председательство в Арктическом совете позволит ей еще лучше контролировать северные регионы. Опять Россия всех опередила, сокрушается немецкий автор. Он призывает США и НАТО сформировать антироссийскую стратегию, пока Запад снова «все не проспал».

Москва продолжает строить трубопровод «Северный поток — 2», а также расширяет присутствие в Арктике. Америке и НАТО уже давно пора разработать стратегию относительно того, каким образом отвечать на увеличивающееся военное присутствие России в этом регионе

На прошлой неделе действия администрации Байдена вызвали некоторое замешательство. Она приостановила действие санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством одноименного трубопровода, а также против ее генерального директора Маттиаса Варнига. При этом Госдепартамент США в сообщении для Конгресса подчеркивает, что и сама компания, и ее руководитель "совершают действия, являющиеся основанием для введения санкций".

При этом администрация США по-прежнему считать, что этот весьма спорный трубопровод не следует достраивать по геополитическим причинам. Вводятся санкции против других фирм и трубоукладчиков, участвующих в проекте. Все это убедительно указывает на состояние, которое иногда описывают фразой "немножко беременна".

Президент Байден с помощью этого шага прежде всего хотел снизить напряженность в отношениях с Берлином. На самом деле Соединенные Штаты раньше крайне редко вводили санкции против проектов близких союзников.

С точки зрения содержания, американцы, безусловно, правы, поскольку Берлин, несмотря на все предупреждения, продолжает поддерживать строительство трубопровода, вредящего геостратегическим интересам Запада в целом, так что это не может считаться чисто немецким делом. Тот факт, что Соединенные Штаты по крайней мере частично снимают давление с "Северного потока - 2", объясняется прежде всего тем, что они больше не верят в возможность помешать реализации проекта, поскольку его строительство продвинулась слишком далеко.

Это решение, свидетельствующее о нерешительности администрации Байдена, было принято в момент, когда начал намечаться новый геостратегический конфликт с Россией - на сей раз в Арктике. Россия как раз недавно сменила Исландию в качестве председателя Арктического совета, и эксперты исходят из того, что Москва теперь еще больше усилит контроль над новыми областями этого богатого природными ресурсами региона.

За последние несколько лет Россия значительно увеличила там военное присутствие, а в 2019 году российское Министерство обороны сообщило о 19 новых взлетно-посадочных полосах на Крайнем Севере - либо целиком построенных, либо приведенных в рабочее состояние. Недавно западные журналисты впервые смогли побывать на российской военной базе на Земле Франца-Иосифа, где им и была продемонстрирована боеготовность российских войск.

В марте нынешнего года три российские подлодки, взломав арктический лед, одновременно поднялись на поверхность и тем самым наглядно показали претензии России на регион, который вследствие потепления климата на Земле становится все более проходимым для морских судов. В результате становится проще добывать имеющиеся там полезные ископаемые, включая месторождения природного газа.

Путин на заседании российского Совета безопасности еще в 2014 году назвал Арктику "сферой национальных интересов" России. Для Москвы это важный регион, поскольку он позволяет и в будущем сохранить российскую экономическую модель, ориентированную в первую очередь на экспорт ископаемых видом топлива.

Хотя Соединенные Штаты и упрекают Россию в "милитаризации" Арктики, пока у администрации Байдена нет концепции относительно того, каким образом эта ведущая западная держава могла бы помешать Москве захватить новые части Арктики, игнорирую при этом интересы западных приарктических государств. Поэтому настало время Америке и НАТО выработать стратегию в ответ на растущее военное присутствие России в этом регионе.

Иначе Запад в очередной раз все проспит и будет поставлен перед свершившемся фактом, как это было при аннексии Крыма или в случае теперь уже почти достроенного трубопровода "Северный поток - 2".

Клеменс Вергин (Clemens Wergin)