Вести (Украина): если торговать суверенитетом, то с выгодой?

Судя по утвержденной Зеленским годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО, гармония на Украине наступит к 2025 году, тогда Украина достигнет небывалых высот и сольется в едином порыве с Европой. А для этого уже сейчас страну раздают всю и даром. Автор пытается разобраться, за какое светлое будущее Украина отдает свой суверенитет.

11 мая 2021 года президент Украины подписал указ и утвердил Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 год. В этой национальной программе Украину раздают всю, даром и, видимо, жалеют, что 10 украинских девственниц больше никому не нужны. Как писали в лояльных СМИ, "за это в Офисе Президента надеются, что Украину пригласят на саммит НАТО 14 июня". Но документ и на самом деле знаковый для нашего времени. Это застывший кристалл эпохи надежды. Когда так усиленно делают вид, что сами начинают верить.

Испания стала членом ООН и входила в состав Совета Безопасности при Франко в 1955-м. А в НАТО вступила в 1992-м, после референдума (57/43) в 1986-м. Украина, которая якобы очень хочет в НАТО, рукой своего Президента подписывает столь системный и всеобъемлющий документ как будто мы уже в НАТО и более НАТО, чем само НАТО и вообще НАТО НАТО НАТО. Поэтому пробуем разобраться, что еще пытаются отдать западным партнерам и надо ли им это? Причем все пункты изложены в совершенном времени. Светлое будущее уже здесь, вплетено в ковер украинской истории.

1. Как научить любить Родину Европейский союз и НАТО?

Теперь у нас будут чиновники, которые за наш счет будут нас учить любить ЕС и НАТО. Планируется создание целой системы государственных служащих, должностных лиц органов местного самоуправления по евроатлантической и европейской интеграции, которые будут трудиться над улучшением восприятия гражданами Украины евроатлантической и европейской интеграции. С обязательными замерами, учетами, отчетами по позитивному формированию общественного мнения. Все это для достижения амбициозной цели "Осознанная поддержка гражданами государственной политики относительно приобретения Украиной членства в НАТО и ЕС как инструмента обеспечения национальной безопасности и экономического развития".

2. Местный уровень - наше все!

Также, запланирована работа по повышению и формированию (у кого нет) осознанности у рядовых граждан. Их будут стимулировать к принятию решений на местном уровне и к участию в жизни своих общин. Улучшение административных услуг, прописка по заявочному принципу и куча бонусов. Это не может не радовать. Ведь каждый вменяемый человек хочет жить в безопасном государстве, в котором защищены права человека, существует верховенство права и прочие прекрасные спутники развитой демократии. Внезапно в этом разделе мы обнаруживаем интересный пункт: налаживание активного взаимодействия органов местного самоуправления с ветеранами (..) и членами их семей. Тут понятно, скоро выборы и надо создавать видимость.

3. В Багдаде все спокойно?

Необходимо повышать уровни социальной устойчивости, построения мира, диалога и гражданской безопасности. На основании документа, предназначенного для западных партнеров, можно сделать вывод, что ситуация в стране оценивается как неустойчивая, поскольку очень много пунктов посвящено повышению уровня социальной устойчивости, построению мира, диалога и гражданской безопасности. Действительно, общество накалено и разъединено как никогда прежде. И это понимают все, но декларации - это одно, а реальные дела другое.

4. Правильные и неправильные политические партии

В свете происходящих сейчас политических преследований ППШ и ОПЗЖ, закрытия теле- и ютуб-каналов, финансовых, возможно политически мотивированных, санкций и силового воздействия на активистов, мы видим:

"1.3.1.1. Обеспечена добропорядочность политических партий, которая достигается исполнением таких приоритетных задач:

а) обеспечение прозрачного механизма образования, деятельности и прекращения деятельности политических партий (срок исполнения - до 2023 года);

б) устранение влияния на политические партии со стороны физических либо юридических лиц (срок исполнения - до 2023 года);

в) усовершенствование системы контроля за деятельностью политических партий и проведением избирательных кампаний (срок исполнения- 2021 год)".

5. Министерство правды

Созданы (уже) благоприятные условия для деятельности средств массовой информации. Конечно, это о создании "влиятельного и авторитетного" Общественного телевидения и радиовещания Украины. Которое, при скорейшем возобновлении вещания на территории Донецкой и Луганской областей, будет привлекать умы проживающих там людей. Это не про закрытие NEWSONE, ZIK и 112-го.

К приоритетным задачам также относится "активизация информационной деятельности по противодействию дезинформации и распространению Российской Федерацией как государством-агрессором пропагандистских дискредитирующих материалов относительно защитников Украины, которые принимали участие в АТО, освещении их роли, мужества и героизма в защите Украины".

6. От перемены мест

Для ВПЛ не так много приятного, им предлагается правовая помощь, и помощь принимающим общинам, которые успешно интегрируют переселенцев, что бы эта фраза ни означала. Правда, ветеранам войны из числа ВПЛ, дается несколько больше: социальные, медицинские и прочие гарантии. Кроме того, создается Единый государственный реестр ветеранов войны. Это понятно.

7. Электронные суд и… виртуальные тюрьмы?

Судебная реформа, медиация, "оптимизация отбора на должность судьи местного суда", улучшение всего и вся, добросовестности всех судебных институций и запуск электронного суда. Чтобы не повторяться, с прокуратурой та же история, включая запуск электронного уголовного производства. Это, наверное, из разряда заочного осуждения, чтоб два раза не вставать. Гуманный, у нас теперь будет не только суд и прокуратура, а также и пенитенциарная система, где заключенные будут жить в хороших условиях, получать образование, проходить реабилитационные и адаптационные программы, получать психологическую помощь, с учетом гендерного ориентирования и возрастных особенностей. Интересен пункт о внесении изменений в законодательство о возможности замены в судебном порядке установленного лицу наказания в виде пожизненного лишения свободы на наказание в виде лишения свободы на определенный срок (срок исполнения- 2022 год).

8. Национальная система стойкости - это звучит гордо

Она создается вместе с Национальным реестром угроз. И Государственной топографической картой Украины. Вообще это очень показательная особенность данной программы, подписанной президентом: создается система тотального контроля, учета, отчета, сбора информации, которая не будет принадлежать государству. Но до этого мы тоже дойдем.

9. Энергетическая независимость, наконец-то

И вот мы добрались до одного из самых интересных, на мой взгляд, пункта. Энергетическая независимость и энергетическая безопасность поставки энергоресурсов. Зеленая экономика нас окончательно настигла и ее влияние будет тотальным. Подразумевается обеспечение постепенного замещения традиционных видов горючего возобновляемыми источниками энергии. На мой скромный взгляд, это принесет то, о чем тихо и громко говорили: закрытие шахт(?).

В отношении налаживания управления в сфере энергообеспечения нас ожидает опять же, пропаганда использования энергоэффективных технологий и возобновляемых источников. Во всем этом празднике жизни есть место и уязвимым категориям потребителей- им будут выдаваться субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в полном объеме с учетом погашения долгов за предыдущие периоды.

Каким образом энергетическая безопасность соотносится с привлечением иностранных инвесторов и предприятий в энергетическую инфраструктуру, добычу углеводородов на шельфе Черного моря- для меня осталось загадкой. Зеленая экономика продолжает свое триумфальное шествие по Украине, и конечно же, улучшает нашу экологию, в данном разделе использование экологичных видов топлива, в том числе альтернативного топлива на транспорте, адаптация, имплементация, и гармонизация соответствующего законодательства ЭС с законодательством Украины.

10. Моя оборона

В пункте про оборону идет про возобновление территориальной целостности и реинтеграцию. Способы не уточняются.

Меня лично встревожил раздел военных и оборонных вопросов, где прямо написано о "создании условий для эффективной деятельности иностранных советников в органах, входящих в состав сектора безопасности и обороны Украины". В суверенном государстве такое невозможно.

Очень много уделяется внимания социальным гарантиям военных, это, бесспорно, позитивные изменения. Медицина, обеспечение, создание психологической службы, реабилитация - так и должно быть в успешном государстве.

При этом, "ментальность (образ мышления) личного состава сил обороны соответствует европейским ценностям)". Если украинских ценностей нет, то подойдут и европейские.

Реформы коснутся МВД, Нацгвардии и Национальной полиции, там тоже все изменится и станет очень добропорядочным, учтенным и оцифрованным. Кибербезопасность достигнет небывалых высот и сольется в едином порыве с европейской. Очередной реестр создадут- единый общегосударственный реестр дорожно-транспортных происшествий. Почему бы и нет.

Госпогранслужба не избежит участи всех остальных и тоже подвергнется реформированию, чтобы быть готовой к взятию под контроль украино-российской границы. Кстати "осознанное содействие жителями приграничных регионов вдоль восточной границы Украины подразделениям Госпогранслужбы в ее деятельности" тоже заложено. Как оно будет достигнуто- тайна. К охране границы привлекут вертолеты Н125 компании "AIRBUS HELICOPTERS SAS".

А что СБУ, спросите вы? Полная перезагрузка, создание новой нормативно-правовой базы, установление доверительных отношений с бизнес-сообществами, общественными правозащитными организациями… пытаемся не улыбаться. Ведь СБУ, судя по настроению авторов этой программы, должно стать лучшим другом всех ваших друзей. При этом обучение спецслужбистов будет проходить в дружественных странах, где они и наладят тесное взаимодействие.

Плечом к плечу с СБУ идет разведка. Почти все то же, включая прохождение обучение в органах НАТО, обмен информацией и, так и хочется продолжить, вербовкой.

Оборонно-промышленный комплекс готовят к приватизации, а сотрудничество между Украиной и Альянсом предусматривает передачу секретной информации в органы НАТО (исполнение в 2021-м году). Это явный обман - потому, что никаких секретов давно уже нет.

11. Гармонии обещают достичь в 2025 году

Именно тогда по плану должна быть завершена гармонизация законодательства Украины и стран НАТО, что невозможно.

И так еще 28 тысяч слов.

На волне этого наступившего по всем фронтам прекрасного будущего, хочется задать только один вопрос: а что нам за это будет?

Автор - юрист, эксперт по земельному и гражданскому праву

Лейла Сабина