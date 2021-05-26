За куском космического пирога

Источник изображения: Концепция российской орбитальной станции 2014 года. В центре – шарообразный узловой модуль «Причал», справа к нему пристыкован НЭМ, слева — МЛМ, в зенит смотрит шлюзовой модуль, в надир — трансформируемый модуль, а над ним — свободнолетающий модуль ОКА-Т

От орбитальной станции РОСС до освоения Луны

Празднование Дня космонавтики в этом году совпало с 60-летним юбилеем полета в космос Юрия Гагарина. В этот же день состоялось большое совещание по вопросам развития российской космонавтики, которое проводил президент РФ Владимир Путин. Он сразу задал тон проводимому мероприятию, указав, что в XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Прошедшее мероприятие стало далеко не рядовым событием, а фактически новой точкой отсчета развития российской космонавтики. Несмотря на то, что большая часть совещания проходила в закрытом режиме и многое осталось за кадром, можно утверждать – здесь принимались решения по развитию отечественной космонавтики на ближайшие десятилетия.

Своя орбитальная

Пожалуй, самой важной новостью стало принятие принципиального решения о создании чисто отечественной орбитальной станции, получившей название РОСС (Российская орбитальная служебная станция). Конечно, до ее появления на орбите (завершение первого этапа запланировано на 2030-й) должны пройти годы, но процесс, что называется, уже пошел. На совещании Путин успел ознакомиться с ее предварительным проектом и принял положительное решение о начале развертывания станции на орбите.

Несколькими днями позднее заместитель председателя правительства РФ, курирующий вопросы ВПК, Юрий Борисов объявил о том, что Россия после 2024 года собирается выйти из проекта Международной космической станции. Окончательное решение примут исходя из технического состояния модулей российского сегмента, часть из которых сегодня работает за пределами гарантийного срока службы. Судя по всему, процесс выхода из проекта МКС будет проходить постепенно, а пока пилотируемые полеты на нее продолжатся вплоть до указанной даты, чтобы потом без перерыва сразу начать обживать свою родную станцию.

“ Будущая российская станция должна стать более компактной, многофункциональной и летать по высокоширотной, проходящей над территорией нашей страны орбите ”

Будущая российская станция должна стать более компактной, многофункциональной и летать по высокоширотной, проходящей над территорией нашей страны орбите. Логика подсказывает, что следует ограничиться запуском к МКС лишь одного модуля «Наука» (старт намечен в ближайшие месяцы) и на этом поставить жирную точку. Остальные же модули, находящиеся в стадии строительства, лучше поберечь для будущей РОСС. Кстати, к этому варианту склоняется и руководство Роскосмоса. Как известно, узловой модуль «Причал» уже изготовлен и находится на складе РКК «Энергия». Научно-энергетический модуль (НЭМ) пройдет необходимую доработку, чтобы быть готовым к старту в 2025 году в качестве базового модуля РОСС. Построить шлюзовой модуль для новой станции не станет сложной задачей, ибо два ему подобных аналога технологически отработаны до деталей и сегодня успешно работают в составе российского сегмента МКС. Позднее создадут и другие модули вплоть до возможной орбитальной мини-гостиницы для размещения туристов. Естественно, для их создания потребуется дополнительное финансирование, но оно будет компенсировано исключением расходов на поддержание работы стареющих элементов российского сегмента МКС, чье состояние оставляет желать лучшего. Скорее всего и новый российский пилотируемый корабль «Орел» вряд ли успеет побывать на МКС, хотя в свете последних новостей это уже не столь важно.

Известно, что на первом этапе РОСС будет включать в себя четыре модуля, впоследствии их число увеличат до шести. Объем герметичных отсеков к завершению строительства составит 667 кубических метров. Станция станет не постоянно обитаемой, а посещаемой с числом экипажа от двух до четырех человек. В ее работе планируется широко использовать роботов, наделенных возможностями искусственного интеллекта. По словам Борисова, новая станция призвана стать неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны.

До последнего времени обсуждался также альтернативный вариант создания новой российской станции на базе отстыкованного от МКС российского сегмента, но в этом был один существенный минус. Дело в том, что она так бы и летала по старой «проамериканской» орбите, изменить которую практически невозможно. И здесь возникал вопрос: а нужно ли наступать на старые грабли, чтобы потом десятилетиями мучиться? Поэтому принятое принципиальное решение о создании отечественной орбитальной станции с нуля является единственно верным.

Вся надежда на «Сферу»

Другой важнейшей новостью совещания стало принятие долгожданного решения о доработке и вынесении на утверждение в правительство летом этого года программы создания новой многоспутниковой группировки «Сфера». Планируется вывести на околоземную орбиту более 600 российских спутников различного назначения: дистанционного зондирования Земли, метеорологических, коммуникационных, в том числе для предоставления услуг Интернета. Ряд элементов будущей орбитальной группировки уже находится в работе на предприятиях Роскосмоса, по другим готовятся контракты. Планируется, что финансирование проекта будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства (потребуется привлечение порядка 350 миллиардов рублей только внебюджетных средств), причем переговоры на эту тему с потенциальными инвесторами уже ведутся.

До последнего времени наша страна по числу спутников на орбите заметно уступала своим главным конкурентам – США и Китаю, а по некоторым направлениям вообще не имела таковых. Поэтому «Сфера» прежде всего призвана ликвидировать имеющееся отставание и попутно заработать на оказании космических услуг. Программа должна капитально загрузить предприятия, производящие полезную нагрузку, а в качестве побочного эффекта автоматически увеличить заказ на производство средств выведения, то есть на ракеты-носители. Вместе с коммерческими заказами это заметно увеличит доходы Роскосмоса в целом и многих его предприятий в отдельности.

Нечто подобное произошло несколько лет назад с Китаем. Попав под запрет США на запуски коммерческих грузов, там перешли на удовлетворение внутреннего космического рынка. Результат налицо – сегодня Китай вышел на первое место в мире по числу космических запусков.

Наука и космос

Говоря о космических проектах, призванных работать в интересах фундаментальной науки, нельзя не упомянуть оказанную им поддержку президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Именно благодаря его неустанным хлопотам Минфин РФ все-таки вернул финансирование научных космических программ на 2016–2025 годы на прежний уровень. А значит, останется неизменным взятый Роскосмосом стратегический курс на освоение Луны. Будут доведены до стартов намеченные полеты автоматических космических станций для изучения Луны, начиная с «Луны-25», старт которой намечен на лето этого года, вплоть до «Луны-28» с задачей доставки на Землю лунного грунта. По пунктам будет осуществляться Федеральная космическая программа.

Главной задачей этих лунных аппаратов является точное определение места для размещения будущей базы космонавтов. Планируется, что база будет развернута вблизи залежей лунного льда в районе Южного полюса. Имеющиеся там условия говорят о наличии в грунте замерзшей воды, которая может быть использована при производстве как кислорода для дыхания, так и водорода для ракетного топлива.

Так же продолжат серию научных космических аппаратов серии «Спектр». Первый из них – «Спектр-Р» триумфально проработал на орбите в течение более семи лет. Результаты его исследований будут изучаться научным сообществом еще многие годы. Блестяще начал свою работу на орбите «Спектр-РГ» с российским и германским телескопами на борту. Расходы – вскладчину, а научные результаты – общие! И вот теперь благодаря открывшемуся финансированию появляется возможность приступить к очередному проекту этой серии – к КА «Спектр-УФ». Причем главным партнером России в его создании по предыдущему опыту на этот раз должна стать испанская сторона.

Ложка дегтя

Несмотря на все неурядицы, никто не сомневается, что отечественной космонавтике многое по плечу. Есть и перспективные проекты, есть и производственно-конструкторский потенциал. Достаточно выделить требуемые средства, обеспечить жесткий контроль за их расходованием – и все будет в полном порядке. Однако…

Кто бы мог подумать, что судьба российской космической программы с определенного момента будет целиком и полностью зависеть не от профессионального мастерства конструкторов и техников, не от подготовки и мужества наших космонавтов, а банально от прихоти чиновников-финансистов? Или наше отставание в космической гонке, где год от года становится все больше и больше конкурентов, запланировано на государственном уровне? Тогда надо так прямо и сказать. Иначе прижимистость Минфина, когда государственная казна буквально ломится от количества поступающих в нее денег, не просто удивляет – она заставляет прямо задуматься об умышленном вредительстве в отношении не только космической отрасли, но также безопасности и престижа страны в целом. При сохранении финансирования космической отрасли по остаточному принципу Россия рискует не только не успеть к дележу космического пирога – ей может и крошек со стола не достаться.

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (882) за 25 мая 2021 года