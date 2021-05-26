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ТАСС

NASA запускает систему мониторинга изменения климата и стихийных бедствий

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Билл Нельсон
Билл Нельсон выступает перед сенаторами 21 апреля.
Источник изображения: ©NASA, Bill Ingalls

По словам главы NASA Билла Нельсона, ураганы стали более разрушительными из-за процесса глобального потепления

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создает новую обсерваторию системы Земли для прогнозирования, мониторинга климатических изменений и стихийных бедствий. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы NASA.

"Мы разработаем целый ряд программ для обеспечения ключевой информацией в рамках усилий, связанных с изменением климата, смягчением последствий стихийных бедствий, борьбой с лесными пожарами и регулированием сельскохозяйственных процессов, - обратили внимание в агентстве. - В рамках обсерватории системы Земли каждый спутник будет уникальным, чтобы дополнять другие в создании трехмерного изображения Земли от коренных пород до атмосферы".

По словам главы NASA Билла Нельсона, ураганы стали более разрушительными из-за процесса глобального потепления. "За последние три десятилетия многое, что мы узнали об изменении климата, связано с исследованиями NASA. Новая обсерватория расширит эту работу, предоставит миру беспрецедентное понимание климатической системы Земли, снабдит нас данными нового поколения для смягчения последствий изменения климата, будет защищать наши сообщества от стихийных бедствий", - считает он.

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