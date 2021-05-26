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Военно-промышленный курьер

Тридцать лет в небе

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Источник изображения: vpk-news.ru

«Русские витязи» и «Стрижи» отметили юбилей уникальным воздушным шоу

У России есть немало авиационных брендов, но особое место в этом почетном списке занимают пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». На аэродроме в подмосковной Кубинке состоялся грандиозный праздник по случаю тридцатилетия создания уникальных и заслуженных команд.

Уникальность «Витязей» в том, что полеты они выполняют на тяжелых серийных истребителях и все годы достойно представляют миру свое летное мастерство и достоинство российской авиационной техники. Пилоты освоили групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-27П, Су-27УБ и Су-30СМ. В ноябре 2019 года авиагруппа получила новейшие многоцелевые истребители Су-35С, ныне летный парк «Витязей» полностью укомплектован современной авиатехникой.

Фото: Валерий Смирнов

В июле 2020 года в небе над Кубинкой пилоты выполнили сложные фигуры группового и одиночного пилотажа на Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Впервые три типа самолетов были в едином строю, пилотажная программа выполнялась на установленных интервалах и дистанциях менее трех метров между самолетами.

К своему выступлению на празднике пилоты «Стрижей» подготовили десятки фигур высшего пилотажа на МиГ-29. Впервые эта пилотажная группа выпустила в кубинское небо девять экипажей.

vpk-news.ru

На празднике выступили единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолетах «Беркут» и спортсмены из пилотажной группы малой авиации «Первый полет» на поршневых самолетах Як-52 и Як-18Т. Высший пилотаж класса ультра-си продемонстрировала семикратная чемпионка мира Светлана Капанина.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (882) за 25 мая 2021 года

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Страны
Куба
Россия
Продукция
МиГ-29
Су-27
Су-30
Су-35С
Су-47
Як-18Т
Як-52
Проекты
2020-й год
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