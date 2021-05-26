Фейки массового поражения

Информационная война в мире будет боями без правил

Новая книга постоянных авторов «Военно-промышленного курьера» Андрея Манойло и Константина Стригунова, написанная в соавторстве с Вадимом Безвербным, «Фейки, вбросы, государственные перевороты и демографические войны» – добротное исследование темы современных информационных противоборств.

Авторы профессионально препарируют технологии подрывных операций западных спецслужб, в книге детально описываются процессы подготовки переворотов и «цветных революций» в государствах Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии и Европы. При этом отмечается: «Сейчас наблюдается наложение огромного количества видов угроз всей системе международных отношений и их акторов. Появились невиданные еще десять-пятнадцать лет назад способы перехвата повестки дня в информационном пространстве, технологии устранения неугодных политических режимов и применения миграционных масс в качестве оружия огромной разрушительной силы, продолжают обостряться геополитические противоречия в борьбе за ресурсы и маршруты их поставок, особенно энергоносителей».

Поскольку авторы плотно занимаются темой «цветных революций», то в книге подробно разбираются политтехнологические приемы и методология подготовки и проведения информационных операций. При этом исследуются события недавнего прошлого: попытка смены власти в Венесуэле, особенности переворота в Боливии. В Ла-Пасе власть президента Эво Моралеса демонтировали внешние игроки, но весьма подробно авторы также рассматривают и внутренние противоречия, которые в совокупности с инициативой зарубежных акторов привели в итоге к государственному перевороту и бегству Моралеса из страны.

Не оставляют ученые без внимания и текущие проблемы. Особый интерес у читателя может вызывать препарирование феномена американского движения Black Lives Matter как специфической технологии борьбы элитарных групп США, в результате применения которой страна коренным образом и совсем не в лучшую сторону изменилась.

Смерть наркомана Джорджа Флойда послужила толчком к эскалации всеамериканских беспорядков. Сравнительно мирные поначалу протесты довольно быстро перешли в акты гражданского неповиновения, погромы, мародерство, атаки на полицейских и снос памятников. Как отмечают авторы, к движению BLM довольно быстро присоединились радикалы из левоанархистских группировок, наиболее заметной в этом конгломерате оказалась квазилевацкая Антифа, российский извод которой весьма активен и у нас. Примечательно, что численность группировки кардинально увеличилась практически сразу после выборов президента, на которых одержал победу Дональд Трамп.

Весьма подробно описана роль небезызвестного как в мире, так и в России Джорджа Сороса, который финансировал движение американских Антифа, причем выплаты увеличились практически сразу после победы Трампа. Поэтому логичен вывод авторов – леваков целенаправленно готовили к проведению акций протеста.

Авторы задались весьма интересным вопросом: почему беспорядки начались за пять месяцев до голосования, когда логичнее было бы начинать их непосредственно перед выборами? Ответ прост – организаторы, близкие к верхушке Демократической партии, учли эпидемическую обстановку в стране и использовали пандемию коронавируса в своих целях. После начала массовых протестов в США зафиксирован масштабный рост заболевания ковидом, что сильно отразилось на экономике страны.

В итоге каков был политический смысл затеянной демократами операции? В действиях движения Black Lives Matter и смежных с ним организаций авторы выявили несколько аспектов и прежде всего ярко выраженную агрессию в продвижении идеи «равенства», где нападкам подвергается «белый супрематизм». При этом коллективный психоз обрел черты настоящего расизма, но уже в отношении белых граждан Америки. Технологи Демпартии использовали борьбу с «белым супрематизмом» для того, чтобы внушить белому населению Штатов чувство вины, особенно если люди голосовали за Дональда Трампа. По сути руками белых наносился удар по государственности Соединенных Штатов. Ликвидация памятников отцам-основателям США, которая приобрела в Америке характер настоящей эпидемии, есть перечеркивание истории. Хотя эту технологию ранее уже успешно опробовали в соседнем нам государстве – на Украине в пылу послемайданной истерии уничтожены практически все памятники советского периода.

Весьма интересен раздел, посвященный разбору ситуации, складывающейся вокруг Ирана. Авторы подробно исследуют истоки кризиса в отношениях Исламской Республики Иран и ближневосточных государств-соседей, нюансы взаимодействия ИРИ и стран Запада. Отдельно и достаточно подробно рассматривают последствия убийства главы ССО «Кудс» КСИР Касема Сулеймани и аргументированно заявляют, что убийство генерала не было ответом на нападение на американскую базу в Ираке, поскольку ликвидация высокопоставленного иранского военного разрабатывалась до этого события. Парадоксальный вывод делают авторы – давая добро на убийство Сулеймани, Дональд Трамп кроме немногих внешнеполитических выгод и внутриполитических «плюшек» сделал все для того, чтобы в Иране усилились позиции ультраконсерваторов и укрепилось положение КСИР. И это еще скажется на ситуации в регионе – ИРИ при всех внутренних проблемах играет на Ближнем Востоке огромную роль.

Современные информационные технологии, новые способы ведения гибридных войн и психологических операций уже холодной войны нового извода, описанные в книге «Фейки, вбросы, государственные перевороты и демографические войны», будут совершенствоваться и применяться во многих государствах, в том числе и в России. И авторы правы, когда заявляют: «Удары по России наносятся с разных сторон, порой всячески маскируются, взаимоувязываются по целям и задачам с расчетом добиться кумулятивно-синергического разрушительного эффекта. В этих условиях крайне важно не только выявлять и пресекать угрозы, но и превентивно срывать планы противника – как внешнего, так и внутреннего. У России есть только мы, и только нам нести щит для отражения старых и новых угроз нашей Родине, а это требует сплоченности… У нас есть для этого все необходимое».

Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (882) за 25 мая 2021 года