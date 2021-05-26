Доблесть вновь в цене

Что стоит за расширением списка «Городов трудовой доблести»

Под председательством Владимира Путина 20 мая 2021 года состоялось 43-е заседание российского организационного комитета «Победа», приуроченного не только ко Дню Победы. Уже скоро – 22 июня – страшный, трагический день, когда нацисты вероломно вторглись на нашу землю. В этом году 80 лет с начала Великой Отечественной. Она унесла многие миллионы жизней, почти у каждой семьи есть свои утраты, свои герои.

Но есть особая тема – увековечения подвига тыла в годы войны. Почему это важно? Мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы. А фронт и тыл были едины, без подвига в тылу не было бы победы на передовой.

Кроме того, попытки сдержать развитие нашей страны, независимо от того, как она называлась – Российская империя, Советский Союз, Россия, предпринимались в разные времена и исторические эпохи, при разном политическом строе. Чем сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем последовательнее она отстаивала свои национальные интересы, тем большим оказывалось стремление внешних сил ее ослабить, дискредитировать ценности, объединяющие наше общество, а подчас и извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения граждан.

«Нам предстоит рассмотреть новые предложения о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести», – подчеркнул президент. – Напомню, что оно было учреждено в преддверии 75-летия Великой Победы, его уже удостоены 20 городов, предприятия которых оказали наиболее значимый вклад в обеспечение фронта, промышленности, гражданского населения и были отмечены государственными наградами».

В этом году продолжится реализация этого проекта. Проведено масштабное голосование, которое определило 11 лидеров среди новых претендентов на почетное звание «Город трудовой доблести». Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, но и экспертными заключениями Российской академии наук.

Фото: yandex.ru

Вспомним, что на многих предприятиях во время войны производство танков, самолетов, орудий начиналось буквально с нуля, под открытым небом. 1523 предприятия были эвакуированы с запада страны на восток, на новом месте развернуто производство боеприпасов, техники и оружия. Это был настоящий подвиг народа. И сегодня введением почетного наименования «Город трудовой доблести» мы не только продолжаем эстафету поколений. Но и тем самым можем поддержать их как экономическими, через ГОЗ, так и внеэкономическими методами. Молодежь должна видеть и сознавать, что государство заботится о таких городах, их населении, что они являются опорными, реперными агломерациями на карте России. А значит, были, есть и останутся городами славы, без которых невозможно дальнейшее развитие страны, укрепление ее оборонной мощи.

То есть это все, повторим, далеко не формальный акт. Надо сделать так, чтобы это была не пропагандистская акция, не барабанный бой (прокукарекали и забыли). Следует поставить вопрос так: а что конкретно даст каждому человеку того или иного города присвоение почетного наименования? Как это отразится на жизни и быте его граждан, развитии инфраструктуры, дорог, рабочих мест? Если мы будем с трибун заявлять, что, скажем, Каменск-Уральский – город трудовой славы, а люди, выходя из дома, вынуждены передвигаться по грязи, потому что нет дорог, нет тротуаров, то это будет выглядеть просто как насмешка над трудовым подвигом дедов и отцов.

В 2021 году в Российскую академию наук на экспертизу поступила 41 заявка на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести», из них положительное заключение получили 30 городов. Три из них – Барнаул, Киров и Красноярск по объективным показателям занимают первые три строки рейтинга. Эти города – многопрофильные центры производства вооружений. По пять орденов имеют предприятия Барнаула и Кирова. Барнаул в годы войны занимал лидирующее место в производстве патронов. На его предприятиях выпущен каждый второй патрон и произведен дизель-мотор для каждого пятого танка Т-34.

Особое место занимают Тюмень и Северодвинск. Тюмень – колыбель сибирского судостроения, единственный производитель торпедных катеров, а Северодвинск был не только центром ледокольного кораблестроения и нашей крупнейшей судоремонтной базой, но и единственным производителем корабельных артиллерийских башен. Через Северодвинский порт прошел миллион тонн военных грузов, полученных по ленд-лизу.

Забыть обо все этом – значит наплевать на память наших близких и родных, положивших свои жизни на алтарь Отечества. В 90-е годы мы уже превращались в иванов, не помнящих родства. Увы, никакое встраивание в фарватер национальных интересов других государств нам ничего хорошего не принесло. Поэтому акция «Город трудовой доблести» очень своевременна и необходима. Она не о прошлом, а о нашем настоящем и будущем.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (882) за 25 мая 2021 года