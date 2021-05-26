Войти
Военно-промышленный курьер

Чем Белый дом хочет «потрясти Кремль»

863
0
0
Источник изображения: Фото: google.com

Джон Болтон предлагает наращивать воздействие на «серые зоны» России

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон на страницах консервативного издания National Review обратил внимание на «серые зоны» вокруг России. Речь идет о постсоветских республиках, переманивание которых на сторону НАТО позволит США укрепить позиции и «потрясти Кремль».

Чего только не придумал отставной политик – создатели плана «Барбаросса» позавидуют. Среди его стратегических находок: лишить Россию «серой зоны» с альянсом, найти новые и раздуть старые тлеющие конфликты, столкнуть Россию и Украину в кровавой схватке, принять в НАТО и направить против России всех желающих.

Экс-советник главы Белого дома по нацбезопасности педантично перечисляет уязвимые и «аномальные» места на периферии России: Украина, Молдавия, Абхазия и Южная Осетия, которые он призывает вернуть Грузии, район армяно-азербайджанского конфликта. В список аномальных зон Болтон включает и Белоруссию, которую тоже хотел бы втянуть в зону влияния Запада, учитывая размер и географическое положение страны. Однако политик отдает себе отчет в том, что она никогда не войдет в НАТО. Но и отдавать Москве Синеокую Болтон тоже считает непозволительным.

Старательный, но неудачливый экс-советник, которого президент Трамп с треском изгнал из своей администрации за профнепригодность, явно старается потрафить новому хозяину Белого дома. Благо, представился удобный случай напомнить о себе. В подготовленных 3 марта 2021 года администрацией президента Джо Байдена «Временных указаниях по стратегии национальной безопасности» намечается принять беспрецедентные меры, включая поддержку сил специальных операций, чтобы сосредоточиться на кризисном реагировании и приоритетном противодействии терроризму и нетрадиционной войне, а также «развивать возможности для лучшей конкуренции и сдерживания действий серой зоны». Таким образом, понятие «серая зона» впервые использовано в официальном документе США, что позволяет предположить его широкое применение в дальнейшем при планировании внешнеполитической деятельности Вашингтона.

Плацдармы агрессии

Однако статья Джона Болтона и стратегические установки президента Байдена – это не бред. Подобная концентрация внимания американских политиков и военных вокруг «серых зон» – театров гибридной войны связана с пониманием того, что в отличие от войн, которые США вели на протяжении последних двух десятилетий против террористов и воинствующих экстремистских групп, следующее противостояние – против Китая или России – потенциально угрожает выживанию нации.

“ Идея статьи Джона Болтона в том, что увеличение числа и интенсивности конфликтов в искусственно созданных «серых зонах» на периферии России вынудит нашу страну надорвать свои силы ”

С одной стороны, высокопоставленные американцы осознают все опасности и основательно прорабатывают военно-доктринальные аспекты проблемы применения силы, наращивают производство новых систем оружия, модернизируют имеющееся и подстегивают союзников, требуя от них увеличения военных расходов. С другой – отдавая себе отчет, что возможный конфликт с участием равных по мощи держав, обладающих ядерным оружием, будет глобальным и поставит под угрозу существование США, они наращивают усилия в поиске новых альтернативных военных и дипломатических стратегий, соответствующих реалиям современного конкурентного противостояния.

Командование по обучению и доктрине армии США (TRADOC) считает важным условием успешного проведения глобальной интегрированной военной кампании заблаговременное формирование современной операционной среды, на конфигурацию которой оказывают влияние следующие взаимосвязанные тенденции:

  • противники оспаривают все области, включая электромагнитный спектр и информационную среду, где доминирование США не гарантировано;
  • меньшие армии сражаются на расширенном поле боя, которое становится все более смертоносным и гиперактивным;
  • национальным государствам труднее навязывать свою волю в политически, культурно, технологически и стратегически сложной среде;
  • ряд государств умело конкурирует ниже уровня вооруженного конфликта, что затрудняет сдерживание.

Свойства нелинейности и неопределенности современной операционной среды в высокой степени присущи так называемой серой зоне, которая в общем виде представляет собой стратегическое пространство, в пределах которого международная система переформатируется под правила нового миропорядка. Изменению в ней подлежат нормативно-правовые положения, институты, национальные интересы и приоритеты государств.

Действия в такой зоне воплощают в себе версию американской доктрины принуждения как одного из инструментов гибридной войны. Операции там позволяют конкурировать с государствами, находясь ниже порога втягивания в обычную войну и других акций, которые могут вызвать международную реакцию. Отсюда и термин «серая зона» – как промежуточная среда между черным и белым, войной и миром.

Своеобразными красными линиями, ограничивающими цели, размах и используемые в операции инструменты, являются недопущение эскалации событий в «серой зоне» до уровня, когда станет возможным вмешательство ООН на основе резолюции «Об агрессии» от 14 декабря 1974 года, введение в действие статьи 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ или статьи 5 Договора о коллективной обороне НАТО, а также развитие конфликта, способного вызвать жесткие меры реагирования, в частности ужесточение экономических санкций.

Исторически одним из первых примеров создания «серой зоны» и ее дальнейшего использования в своих геополитических целях стали действия Вашингтона на Балканах в начале 90-х годов, когда была разрушена Югославия, а территории ее бывших республик превратились в объекты военно-политических манипуляций в интересах США и консолидированного Запада в целом. Более свежие примеры – Белоруссия, Молдавия.

Важнейшим фактором, определяющим стратегии военных конфликтов нового поколения, следует считать появление и использование в оперативном планировании понятия «серая зона» как театр гибридной войны. Столь радикальное изменение классического термина «театр военных действий» стало возможным в результате создания прорывных технологий информационно-коммуникационного воздействия на правящие элиты и население государств и регионов, появления новых сфер межгосударственного противоборства в киберпространстве и космосе, а также драматического ослабления возможностей организаций обеспечения международной безопасности по предотвращению развития событий в негативном направлении.

Преемственность идеологии

География «серых зон» во многом совпадает с контуром евразийской дуги нестабильности, которую в 1997 году обозначил Збигнев Бжезинский. Он сформулировал концепцию «Евразийских Балкан» – обширной зоны нестабильности, протянувшейся от Северного Кавказа и восточных районов Турции через северные провинции Ирана и Центральную Азию до Афганистана и Синьцзяна.

Сегодня новые точки обострения конфликтов появились в пределах зоны нестабильности в Сирии, Ираке, Ливии, Нагорном Карабахе, на Украине и в Молдавии, Белоруссии и Арктике, а восточная ее граница сдвинулась до морской границы Китая в Южно-Китайском море, охватив практически всю Евразию. Появились и новые направления геополитического давления – в Южно-Китайском море, на границе Китая и Индии, в Средиземноморье между Турцией и Грецией.

Стратегия «серой зоны» предусматривает активные действия государства (коалиции государств) для формирования в административно-политической, финансово-экономической и культурно-мировоззренческой сферах страны-жертвы (или в странах целого региона) нужного состояния обстановки в целях ее дестабилизации, развала и навязывания своей воли.

В середине 20-х годов текущего столетия в США получила развитие концепция, предусматривающая создание объединенного единым замыслом комплекса «серых зон» у границ России и в других районах ее национальных интересов. Смысл подобных действий с циничной прямотой раскрывает американская исследовательская корпорация RAND в докладе «Перенапряженная и несбалансированная Россия. Оценка воздействия вариантов наложения расходов» (апрель 2019), посвященном геополитическому противостоянию двух стран. В данном докладе близкая к ЦРУ и Пентагону структура представила примерный план действий США на пространстве геополитических интересов РФ, который сегодня и реализуется в ряде стран и регионов (Украина, Белоруссия, Грузия, Нагорный Карабах, Киргизия, стремление США разместить ракеты РСМД в Европе и Юго-Восточной Азии, усиление противостояния в Арктике). Идея стратегии в том, чтобы увеличением числа и интенсивности конфликтов в искусственно созданных «серых зонах» на периферии России вынудить нашу страну надорвать свои силы.

Почему высокопоставленные американские политики и военные обратили свое внимание на эти зоны вдоль российских границ?

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов высказал свое видение причин появления у границ РФ дуги беспорядка: «Если брать и Молдавию, и Белоруссию, и Киргизию, и Армению с Азербайджаном, то происходит исторический тест на состоятельность тех стран, которые возникли на карте мира исключительно по факту распада Советского Союза. Распался СССР, и этим странам сказали: «Теперь вы в этих границах суверенные независимые государства, члены Организации Объединенных Наций». Но формальная суверенность – не то же самое, что реальная. В какой степени эти страны способны долгосрочно жить и строить нормальную государственность, общество, экономику? Именно сейчас это начинает испытываться на прочность».

Следует отметить, что естественные попытки этих и многих других государств найти свое место в меняющемся мире искусственно направляются в антироссийское и русофобское русло, а их дестабилизация и развал подогреваются, финансируются различными доброхотами из ближнего и дальнего зарубежья, стремящимися ловить рыбу в мутной воде. Наши геополитические противники наращивают попытки переманить постсоветские республики на сторону НАТО, укрепить свои позиции и ослабить Москву, что требует решительного противодействия со стороны России.


Александр Бартош, член-корреспондент АВН, эксперт Лиги военных дипломатов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (882) за 25 мая 2021 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Азербайджан
Армения
Афганистан
Белоруссия
Греция
Грузия
Индия
Ирак
Иран
Киргизия
Китай
Ливия
Молдавия
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Югославия
Южная Осетия
Компании
ОДКБ
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Арктика
Кибербезопасность
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
30.09.2020
Ядерный скальпель
13.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
25.02.2016
Вызов принят
12.12.2014
Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов встретился с иностранными военными атташе
20.02.2013
Через призму угроз России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 20:45
  • 51
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 26.05 19:55
  • 33
Что ждет Россию в космосе
  • 26.05 18:56
  • 15
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.05 18:40
  • 2201
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 17:47
  • 1
The National Interest (США): Россия утверждает, что видит американские истребители-невидимки F-22 и F-35
  • 26.05 17:42
  • 1
Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
  • 26.05 17:38
  • 1
"Надо было думать раньше": в США нашли, чем ответить России
  • 26.05 17:17
  • 2
Источник: модернизированный Су-34М будет способен решать задачи штурмовика
  • 26.05 17:14
  • 814
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.05 16:18
  • 115
Защитим любой ценой
  • 26.05 15:54
  • 27
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 26.05 15:53
  • 2
Модуль "Наука" успешно завершил заводские испытания - "Роскосмос"
  • 26.05 15:52
  • 1
Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России
  • 26.05 15:50
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК
  • 26.05 13:20
  • 66
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе