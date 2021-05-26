Чем Белый дом хочет «потрясти Кремль»

Джон Болтон предлагает наращивать воздействие на «серые зоны» России

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон на страницах консервативного издания National Review обратил внимание на «серые зоны» вокруг России. Речь идет о постсоветских республиках, переманивание которых на сторону НАТО позволит США укрепить позиции и «потрясти Кремль».

Чего только не придумал отставной политик – создатели плана «Барбаросса» позавидуют. Среди его стратегических находок: лишить Россию «серой зоны» с альянсом, найти новые и раздуть старые тлеющие конфликты, столкнуть Россию и Украину в кровавой схватке, принять в НАТО и направить против России всех желающих.

Экс-советник главы Белого дома по нацбезопасности педантично перечисляет уязвимые и «аномальные» места на периферии России: Украина, Молдавия, Абхазия и Южная Осетия, которые он призывает вернуть Грузии, район армяно-азербайджанского конфликта. В список аномальных зон Болтон включает и Белоруссию, которую тоже хотел бы втянуть в зону влияния Запада, учитывая размер и географическое положение страны. Однако политик отдает себе отчет в том, что она никогда не войдет в НАТО. Но и отдавать Москве Синеокую Болтон тоже считает непозволительным.

Старательный, но неудачливый экс-советник, которого президент Трамп с треском изгнал из своей администрации за профнепригодность, явно старается потрафить новому хозяину Белого дома. Благо, представился удобный случай напомнить о себе. В подготовленных 3 марта 2021 года администрацией президента Джо Байдена «Временных указаниях по стратегии национальной безопасности» намечается принять беспрецедентные меры, включая поддержку сил специальных операций, чтобы сосредоточиться на кризисном реагировании и приоритетном противодействии терроризму и нетрадиционной войне, а также «развивать возможности для лучшей конкуренции и сдерживания действий серой зоны». Таким образом, понятие «серая зона» впервые использовано в официальном документе США, что позволяет предположить его широкое применение в дальнейшем при планировании внешнеполитической деятельности Вашингтона.

Плацдармы агрессии

Однако статья Джона Болтона и стратегические установки президента Байдена – это не бред. Подобная концентрация внимания американских политиков и военных вокруг «серых зон» – театров гибридной войны связана с пониманием того, что в отличие от войн, которые США вели на протяжении последних двух десятилетий против террористов и воинствующих экстремистских групп, следующее противостояние – против Китая или России – потенциально угрожает выживанию нации.

“ Идея статьи Джона Болтона в том, что увеличение числа и интенсивности конфликтов в искусственно созданных «серых зонах» на периферии России вынудит нашу страну надорвать свои силы ”

С одной стороны, высокопоставленные американцы осознают все опасности и основательно прорабатывают военно-доктринальные аспекты проблемы применения силы, наращивают производство новых систем оружия, модернизируют имеющееся и подстегивают союзников, требуя от них увеличения военных расходов. С другой – отдавая себе отчет, что возможный конфликт с участием равных по мощи держав, обладающих ядерным оружием, будет глобальным и поставит под угрозу существование США, они наращивают усилия в поиске новых альтернативных военных и дипломатических стратегий, соответствующих реалиям современного конкурентного противостояния.

Командование по обучению и доктрине армии США (TRADOC) считает важным условием успешного проведения глобальной интегрированной военной кампании заблаговременное формирование современной операционной среды, на конфигурацию которой оказывают влияние следующие взаимосвязанные тенденции:

противники оспаривают все области, включая электромагнитный спектр и информационную среду, где доминирование США не гарантировано;

меньшие армии сражаются на расширенном поле боя, которое становится все более смертоносным и гиперактивным;

национальным государствам труднее навязывать свою волю в политически, культурно, технологически и стратегически сложной среде;

ряд государств умело конкурирует ниже уровня вооруженного конфликта, что затрудняет сдерживание.

Свойства нелинейности и неопределенности современной операционной среды в высокой степени присущи так называемой серой зоне, которая в общем виде представляет собой стратегическое пространство, в пределах которого международная система переформатируется под правила нового миропорядка. Изменению в ней подлежат нормативно-правовые положения, институты, национальные интересы и приоритеты государств.

Действия в такой зоне воплощают в себе версию американской доктрины принуждения как одного из инструментов гибридной войны. Операции там позволяют конкурировать с государствами, находясь ниже порога втягивания в обычную войну и других акций, которые могут вызвать международную реакцию. Отсюда и термин «серая зона» – как промежуточная среда между черным и белым, войной и миром.

Своеобразными красными линиями, ограничивающими цели, размах и используемые в операции инструменты, являются недопущение эскалации событий в «серой зоне» до уровня, когда станет возможным вмешательство ООН на основе резолюции «Об агрессии» от 14 декабря 1974 года, введение в действие статьи 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ или статьи 5 Договора о коллективной обороне НАТО, а также развитие конфликта, способного вызвать жесткие меры реагирования, в частности ужесточение экономических санкций.

Исторически одним из первых примеров создания «серой зоны» и ее дальнейшего использования в своих геополитических целях стали действия Вашингтона на Балканах в начале 90-х годов, когда была разрушена Югославия, а территории ее бывших республик превратились в объекты военно-политических манипуляций в интересах США и консолидированного Запада в целом. Более свежие примеры – Белоруссия, Молдавия.

Важнейшим фактором, определяющим стратегии военных конфликтов нового поколения, следует считать появление и использование в оперативном планировании понятия «серая зона» как театр гибридной войны. Столь радикальное изменение классического термина «театр военных действий» стало возможным в результате создания прорывных технологий информационно-коммуникационного воздействия на правящие элиты и население государств и регионов, появления новых сфер межгосударственного противоборства в киберпространстве и космосе, а также драматического ослабления возможностей организаций обеспечения международной безопасности по предотвращению развития событий в негативном направлении.

Преемственность идеологии

География «серых зон» во многом совпадает с контуром евразийской дуги нестабильности, которую в 1997 году обозначил Збигнев Бжезинский. Он сформулировал концепцию «Евразийских Балкан» – обширной зоны нестабильности, протянувшейся от Северного Кавказа и восточных районов Турции через северные провинции Ирана и Центральную Азию до Афганистана и Синьцзяна.

Сегодня новые точки обострения конфликтов появились в пределах зоны нестабильности в Сирии, Ираке, Ливии, Нагорном Карабахе, на Украине и в Молдавии, Белоруссии и Арктике, а восточная ее граница сдвинулась до морской границы Китая в Южно-Китайском море, охватив практически всю Евразию. Появились и новые направления геополитического давления – в Южно-Китайском море, на границе Китая и Индии, в Средиземноморье между Турцией и Грецией.

Стратегия «серой зоны» предусматривает активные действия государства (коалиции государств) для формирования в административно-политической, финансово-экономической и культурно-мировоззренческой сферах страны-жертвы (или в странах целого региона) нужного состояния обстановки в целях ее дестабилизации, развала и навязывания своей воли.

В середине 20-х годов текущего столетия в США получила развитие концепция, предусматривающая создание объединенного единым замыслом комплекса «серых зон» у границ России и в других районах ее национальных интересов. Смысл подобных действий с циничной прямотой раскрывает американская исследовательская корпорация RAND в докладе «Перенапряженная и несбалансированная Россия. Оценка воздействия вариантов наложения расходов» (апрель 2019), посвященном геополитическому противостоянию двух стран. В данном докладе близкая к ЦРУ и Пентагону структура представила примерный план действий США на пространстве геополитических интересов РФ, который сегодня и реализуется в ряде стран и регионов (Украина, Белоруссия, Грузия, Нагорный Карабах, Киргизия, стремление США разместить ракеты РСМД в Европе и Юго-Восточной Азии, усиление противостояния в Арктике). Идея стратегии в том, чтобы увеличением числа и интенсивности конфликтов в искусственно созданных «серых зонах» на периферии России вынудить нашу страну надорвать свои силы.

Почему высокопоставленные американские политики и военные обратили свое внимание на эти зоны вдоль российских границ?

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов высказал свое видение причин появления у границ РФ дуги беспорядка: «Если брать и Молдавию, и Белоруссию, и Киргизию, и Армению с Азербайджаном, то происходит исторический тест на состоятельность тех стран, которые возникли на карте мира исключительно по факту распада Советского Союза. Распался СССР, и этим странам сказали: «Теперь вы в этих границах суверенные независимые государства, члены Организации Объединенных Наций». Но формальная суверенность – не то же самое, что реальная. В какой степени эти страны способны долгосрочно жить и строить нормальную государственность, общество, экономику? Именно сейчас это начинает испытываться на прочность».

Следует отметить, что естественные попытки этих и многих других государств найти свое место в меняющемся мире искусственно направляются в антироссийское и русофобское русло, а их дестабилизация и развал подогреваются, финансируются различными доброхотами из ближнего и дальнего зарубежья, стремящимися ловить рыбу в мутной воде. Наши геополитические противники наращивают попытки переманить постсоветские республики на сторону НАТО, укрепить свои позиции и ослабить Москву, что требует решительного противодействия со стороны России.

Александр Бартош, член-корреспондент АВН, эксперт Лиги военных дипломатов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (882) за 25 мая 2021 года