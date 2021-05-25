Следы хищений исчезли в микроволновке

Строитель военных объектов обвинен в исчезновении миллиардов
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет ведет расследование масштабного уголовного дела о хищениях почти 4,5 млрд руб., совершенных при строительстве различных объектов Минобороны. Главным обвиняемым в нем пока является заместитель гендиректора ООО «М-Строй» Дмитрий Пипко. Несмотря на скромную должность, господин Пипко оказался решительным человеком. Перед арестом он успел надежно спрятать всю документацию фирмы, приказал своему начальнику помалкивать на допросах, а задержать себя позволил лишь после того, как избавился от улик, «изжарив» в микроволновке все три своих мобильника.
По данным источников “Ъ”, еще в конце прошлого года сотрудники 2-го отдела главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, специализирующиеся на расследовании экономических и должностных преступлений, начали разбираться с деятельностью АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного АО «Гарнизон», которое, в свою очередь, принадлежит Минобороны. ГУОВ позиционирует себя как «самая крупная многопрофильная компания, действующая в интересах вооруженных сил». По официальным данным, она занимается проектированием и строительством жилых домов и целых микрорайонов для военнослужащих, реконструкцией сложных и исторически значимых объектов, включая мемориалы и памятники архитектуры, однако следствие заинтересовали выполненные фирмой госконтракты на строительство спецобъектов для Минобороны.
Поскольку речь шла о недостаче в общей сложности 2 млрд 899 млн руб., нарушения были квалифицированы следствием как особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ еще в ноябре прошлого года были возбуждены уголовные дела, а их единственным фигурантом стал бывший гендиректор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев. Это общество, как установило следствие, было учреждено ГУОВ и выполняло часть строительных работ, порученных его учредителю в рамках госконтрактов с Минобороны.
К весне список подозрительных сооружений, возведенных строительным содружеством ГУОВ и «М-Строя», пополнился другими четырьмя спецобъектами Минобороны. На этих стройках, по версии следствия, военные коммерсанты могли похитить еще около 1 млрд 947 млн руб. В число обвиняемых по мошенническим делам тогда попал и бывший начальник строительного управления ГУОВ, однако предметно разобраться с совершенными хищениями все равно не удавалось, поскольку оба фигуранта дела молчали. Прорыв в расследовании наступил буквально на днях, когда обвиняемые пошли на сотрудничество с правоохранителями.
Как следовало из данных ими показаний, всеми сомнительными работами, вопреки административно-хозяйственным нормам и просто здравому смыслу, руководил не гендиректор «М-Строя», а его заместитель Дмитрий Пипко. Еще в феврале, как пояснил на допросе раскаявшийся гендиректор «М-Строя», его заместитель Пипко «дал указание безвозвратно удалить электронную базу данных фирмы», в которой содержались сведения о купленных и поставленных ею стройматериалах. Заместитель, по словам его руководителя, «организовал вывоз первичной бухгалтерской документации за 2018–2019 годы, которую так и не нашли». Наконец, уже после того, как гендиректор фирмы стал обвиняемым, Дмитрий Пипко якобы разъяснил ему, как вести себя на допросах.
Господин Пипко, как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, проявил смекалку и во время своего задержания. Когда поздно вечером в московскую квартиру предпринимателя прибыл следователь ГВСУ СКР в сопровождении оперативников ФСБ, он под разными предлогами не открывал им дверь, а впустил оперативно-следственную группу лишь после того, как уничтожил в микроволновой печке все три своих мобильника.
С учетом этих обстоятельств 235-й гарнизонный военный суд, в который представитель ГВСУ СКР обратился за арестом строителя, с доводами следствия согласился. По мнению суда, только содержание Дмитрия Пипко под стражей «сможет гарантировать надлежащее поведение подозреваемого и исключить его возможность каким-либо образом влиять на ход следствия». В постановлении было отмечено, что, принимая решение об «ограничении права подозреваемого на свободу», суд руководствовался «принципом разумной необходимости», заложенным не только в Конституции РФ, но также в решениях ЕСПЧ и Конвенции о защите прав и основных свобод человека. Получить комментарии защиты обвиняемого Пипко и в ГУОВ “Ъ” не удалось.
Сергей Машкин