"Алмаз-Антей": РФ может противостоять всем средствам воздушно-космического нападения

Глава концерна Ян Новиков рассказал, что российская радиолокационная станция "Небо-М" способна обнаруживать новейшие малозаметные боевые самолеты, в том числе американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II

НИЖНИЙ НОВГОРД, 22 мая. /ТАСС/. Россия может противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения. Об этом сообщил глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"Мы в состоянии противостоять всем современным средствам воздушно-космического нападения", - сказал Новиков на лекции марафона "Новое Знание".

По словам главы концерна, российские средства ПВО и ПРО лидируют по ряду направлений и не уступают зарубежным аналогам. "По ПВО мы абсолютные лидеры, по ПРО мы идем нос в нос", - отметил Новиков.

По его словам, российская радиолокационная станция (РЛС) "Небо-М" способна обнаруживать новейшие малозаметные боевые самолеты, в том числе американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

"Вот радар "Небо-М" - это стелс-технологии. Отлично видит F-22, F-35 и так далее", - проинформировал Новиков. По его словам, "Алмаз-Антей" уделяет значительное внимание выпуску РЛС. "Концерн производит более 30 видов многофункциональных радиолокационных комплексов мобильного плана", - добавил Новиков.

В соответствии с описанием РЛС "Небо-М", размещенным на сайте Министерства обороны РФ, данный мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" является крупнейшим российским производителем средств ПВО.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.