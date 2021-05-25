Американские парашюты для российско-европейского «ЭкзоМарс» приготовили к бросковым испытаниям

Компании Arescosmo и Airborne Systems с помощью Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) провели серию наземных испытаний своих парашютов для российско-европейской миссии на Красную планету «ЭкзоМарс». Теперь они готовы для высотных бросковых тестов в шведском городе Кируна, которые запланированы на июнь.

На этой неделе Европейское космическое агентство (ЕКА, ESA) опубликовало на своем YouTube-канале два коротких ролика с «нарезкой» видео, записанных во время испытаний парашютной системы посадочного модуля «ЭкзоМарс». Они проходили на площадке JPL в Калифорнии, США, где специалисты NASA собрали тестовый стенд для проверки механизмов выпуска парашютов. Подробности агентство рассказало в детальном пресс-релизе.

Серия испытаний завершилась успешно, конструкции обеих фирм, участвующих в проекте оказались полностью функциональными. Хотя изделия как Arescosmo, так и Airborne Systems потребовали небольших доработок, их удалось выполнить в кратчайшие сроки. В основном замечания касались способов укладки парашютов. Так что их устранили прямо на месте и повторили тесты еще несколько раз.

Представители ЕКА остались очень довольны испытаниями и признали оба парашюта годными к дальнейшим тестам. Следующий этап — уже полноценный сброс демонстраторов посадочного модуля с изготовленными Arescosmo и Airborne Systems системами. Эта серия испытаний пройдет в шведской Лапландии, где неподалеку от города Кируна будут запущены стратостаты с массо-габаритными макетами «ЭкзоМарса». Их будут сбрасывать с высоты в 29 километров и на практике проверять, как себя ведут парашюты в условиях, приближенных к «боевым».

Дата июньских тестов в Кируне еще не объявлена, определено только окно возможностей. Точный день высотных испытаний заранее определить очень трудно из-за изменчивости погоды. Но известно, что они будут далеко не последними. На август уже намечена еще одна серия наземных испытаний, за которыми снова последуют высотные — в октябре-ноября уже в Орегоне, США. Причем после них NASA и ESA собираются успеть до старта выполнить еще несколько практических тестов в первой половине 2022 года.

Такое внимание к деталям не может не радовать. Учитывая, что спускаемый модуль «Скиапарелии» первого этапа миссии «ЭкзоМарс» не смог выполнить посадку штатно. И пусть в 2016 году проблема заключалась не в парашютах, а бортовой электронике, космические агентства явно не хотят повторения неприятной истории. Тем более, что на этот раз в полет отправиться только посадочная платформа без орбитального аппарата — в случае ее неудачи весь проект будет довольствоваться только зондом Trace Gas Orbiter (TGO). Последний, напомним, изучает Марс с орбиты уже пятый год.

С парашютами для «ЭкзоМарс-2022» вообще сложилась интересная история. Изначально их разрабатывал итальянский подрядчик, но несколько лет назад ЕКА обратилось за помощью к NASA. А оно, в свою очередь, заказало двум компаниям новые парашюты. Причем одна из них уже разрабатывала отлично показавший себя купол для марсохода Perseverance. Но и тут не обошлось без накладок. В 2019 году бросковые испытания со стратостата в Швеции закончились неудачей — макет разбился. После этого Arescosmo и Airborne Systems внесли ряд изменений в конструкцию своих парашютных систем и теперь ждут результатов натурных тестов.

Пока что план использования наработок разных подрядчиков следующий. На «боевой» экземпляр «ЭкзоМарса-2022» пойдет первый главный парашют Airborne Systems — сверхзвуковой, диаметром 15 метров. А в качестве второго основного парашюта (диаметром 35 метров), который плавно опустит спускаемый аппарат почти до самой поверхности, используют изделие Arescosmo. Итальянское же изделие пока служит страхующим вариантом. Но каждая компания создала все элементы парашютной системы, так что если в ходе испытаний возникнут какие-то проблемы, у ЕКА есть сразу несколько запасных опций.

Инфографика, показывающая последовательность раскрытия парашютной системы посадочного модуля «ЭкзоМарс» (не в масштабе, цвета иллюстративные), который отправится к Красной планете в 2022 году. Слева направо: срабатывание первого выпускного механизма, раскрытие первого вытяжного парашюта, открытие крышки первого основного парашюта, раскрытие первого основного купола диаметром 15 метров, его отстрел и срабатывание второго выпускного механизма, раскрытие второго вытяжного парашюта, раскрытие второго основного купола диаметром 35 метров Источник изображения: ESA

Международный проект «ЭкзоМарс» состоит из двух этапов — отправки орбитального зонда с демонстрационным посадочным модулем и полноценной посадочной платформы с марсоходом. Первый был запущен весной 2016 года ракетой «Протон-М» и прибыл к Марсу через семь месяцев. Зонд TGO успешно вышел на орбиту вокруг Красной планеты, а вот десантируемый демонстратор «Скиапарелли» разбился. Хотя и смог передать 80% необходимых данных.

Старт второго этапа миссии несколько раз переносился: сначала с 2018-го на 2020 год из-за срыва сроков российскими и европейскими подрядчиками, а затем на 2022-й в результате пандемии Covid-19. В его рамках к Марсу, точно также с помощью «Протона», отправится посадочная платформа «Казачок» (основной разработчик — Россия) и ровер Rosalind Franklin (ЕКА). Оба аппарата несут на борту большой объем научных инструментов, предоставленных партнерами со всего света. Задачи миссии — уже традиционные для полетов к Марсу: поиск следов жизни, в том числе, с помощью бура.