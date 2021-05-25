Войти
Интерфакс-АВН

Военные самолеты США провели очередную разведку вблизи черноморских границ России

771
0
-1
Разведывательный самолет Rivet Joint RC-135W
Разведывательный самолет Rivet Joint RC-135W.
Источник изображения: Sergeant Si Pugsley RAF, Crown copyright

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Два американских разведывательных самолета в понедельник один за другим провели новые длительные полеты вблизи границ России на Черном море, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, первоначально в понедельник вдоль морских границ Крыма долгое время летал патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. После того, как он ушел от российских границ на Черном море, к Крыму подлетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, поднявшийся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Он несколько часов курсировал вблизи побережья полуострова, а также Краснодарского края.

В воскресенье у границ России на Черном море были также зафиксированы полеты двух американских разведчиков - самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II и патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon. Они несколько часов летали вдоль берегов Крыма.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Италия
Россия
США
Продукция
KC-135
P-8 Poseidon
ЕР-3
Похожие новости
30.09.2019
Самолеты ВМС США провели многочасовые разведывательные полеты у Черноморских берегов России
05.09.2019
Изучают Крым: дрон и самолет США разведали обстановку у полуострова
19.08.2019
Исследуют Калининград: американский самолет провел новую разведку
29.07.2019
Очередная вылазка: американцы следят за Крымом
25.06.2019
Новые разведчики: самолеты США пролетели над Крымом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 21:07
  • 2
Выявленные недочеты некоторых типов российского оружия в боевых условиях в Сирии не следует драматизировать
  • 25.05 20:55
  • 47
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 25.05 20:43
  • 9
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 25.05 20:22
  • 2
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 25.05 20:19
  • 32
Что ждет Россию в космосе
  • 25.05 19:06
  • 2200
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.05 17:12
  • 1
Google потратит миллиарды долларов на создание квантового компьютера
  • 25.05 16:43
  • 1
"Придется списать": армия США признала свой танк небоеспособным
  • 25.05 16:21
  • 1
Американские парашюты для российско-европейского «ЭкзоМарс» приготовили к бросковым испытаниям
  • 25.05 15:40
  • 1
Саммит Байдена и Мун Чжэ Ина создал условия для возобновления диалога с КНДР, считает министр по делам объединения двух Корей
  • 25.05 15:32
  • 1
Следы хищений исчезли в микроволновке
  • 25.05 15:24
  • 1
Британцы осудили высказывания министра обороны о России
  • 25.05 15:23
  • 53
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 25.05 14:03
  • 2
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.05 13:08
  • 2
США захотели в Охотском море самолет как у России