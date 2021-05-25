Военные самолеты США провели очередную разведку вблизи черноморских границ России

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Два американских разведывательных самолета в понедельник один за другим провели новые длительные полеты вблизи границ России на Черном море, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, первоначально в понедельник вдоль морских границ Крыма долгое время летал патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. После того, как он ушел от российских границ на Черном море, к Крыму подлетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, поднявшийся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Он несколько часов курсировал вблизи побережья полуострова, а также Краснодарского края.

В воскресенье у границ России на Черном море были также зафиксированы полеты двух американских разведчиков - самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II и патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon. Они несколько часов летали вдоль берегов Крыма.