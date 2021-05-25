Google потратит миллиарды долларов на создание квантового компьютера

В корпорации заявили, что находятся на пути к разработке коммерческого квантового компьютера. Его создание намерены закончить к 2029 году.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В своем блоге представители корпорации заявили, что находятся на пути к разработке коммерческого квантового компьютера. Его создание намерены закончить к 2029 году.

Для работы над компьютером Google открыла новый кампус Quantum AI в Санта-Барбаре. Здесь находятся центр квантовых данных, лаборатории по исследованию оборудования и производственные мощности для изготовления микросхем квантовых процессоров.

Как стало известно журналистам, корпорация намерена вложить в создание и развитие новой технологии «несколько миллиардов долларов». Представители компании уверены, что инвестиции окупятся, так как новое устройство позволит выполнить вычисления, на которые современный компьютер потратит 10 тысяч лет, за три с половиной минуты. Квантовый компьютер мог бы помочь разработать более эффективный аккумулятор, новые удобрения, которые выделяют меньше углекислого газа, а также решить другие глобальные проблемы.

Квантовый компьютер отличается от обычного тем, что обрабатывает и хранит информацию в кубитах — это квантовый разряд, который также состоит из единиц и нулей, но не ограничен этими значениями. В настоящий момент Google имеет системы, базирующиеся на ста кубитах. Планы американского IT-гиганта заключаются в создании машины, способной выполнять вычисления с одним миллионом кубитов.

По оценке агентства Gartner, к 2025 году до 40 процентов крупных корпораций будут заниматься инициативами в области квантовых вычислений. Специалисты Research and Markets подсчитали, что к 2026 году мировой рынок оборудования для квантовых вычислений превысит 7,1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Google продемонстрировала значительное превосходство квантовых компьютеров над традиционными и Google строит самый мощный квантовый компьютер в мире. Кроме того, Google сообщала, создаст процессор для квантового компьютера.

И через некоторое время Google представила 72-кубитный квантовый процессор Bristlecone.

В частности, Volkswagen улучшил аккумуляторы с помощью квантового компьютера Google.

После этого сообщалось,что Google достигла превосходства в квантовых компьютерах. Это может обернуться глобальной катастрофой.

А год назад Google открыла доступ к квантовому компьютеру.

Ранее компания D-Wave создала квантовый компьютер с рекордной производительностью.

Спустя некоторое время D-Wave начала продажи квантовых компьютеров D-Wave 2000Q.