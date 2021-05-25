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Время электроники

Дворкович: переговоры с Илоном Маском о заводе Tesla в России ведутся уже два года

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Tesla Model 3
Tesla Model 3.
Источник изображения: industry-hunter.com

Бывший вице-премьер России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович раскрыл детали переговоров с американским предпринимателем и основателем компании Tesla Илоном Маском о строительстве в России фирменного завода электромобилей, пишет РБК.

По словам Дворковича, информация о возможности открытия Маском одного из заводов Tesla в России не стала неожиданностью для властей, поскольку эти вопросы обсуждаются с его коллегами уже в течение двух лет. «Мы ожидали, что что-то подобное может произойти», — сказал он в эфире программы «Что это значит?».

Председатель фонда «Сколково» отметил, что коллеги Маска рассматривали варианты развития бизнеса в России, «анализируют, как у нас растет рынок, как меняются правила игры, какие политические заявления делаются в части развития электромобильного транспорта». В Tesla Россию рассматривают как большой и привлекательный рынок. Дворкович добавил, что при условии создания проекта, площадку для него выберут в Центральном федеральном округе, ближе к крупнейшим городам страны.

Ранее в пятницу, 21 мая, после того как Илон Маск выступил по видеосвязи на российском просветительском марафоне «Новое знание», Минпромторг позвал в Россию американского предпринимателя и основателя компании Tesla для обсуждения строительства в России фирменного завода электромобилей. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter. «Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России», — говорится в сообщении. Еще ведомство напомнило, что в стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. «Приезжайте, обсудим», — добавили в министерстве. Маск на этот твит пока не ответил.

Ранее в пятницу, 21 мая, миллиардер выступил по видеосвязи на российском просветительском марафоне «Новое знание». Отвечая на вопросы, он анонсировал скорое официальное появление электромобилей Tesla в странах СНГ, а также указал, что рассматривает Россию как возможное место для открытия производства.

«Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», — сказал Маск, отвечая на вопросы участников в режиме видеосвязи.

Маск упомянул, что производственные мощности Tesla расположены, в частности, в США и Китае, однако компания рассматривает расширение географии. «Хотим, чтобы были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию», — добавил предприниматель.

Первым претендентом на строительство завода Tesla стала Калужская область, а затем за завод у себя в регионе Маску пообещали льготы и власти Удмуртии. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал американского предпринимателя выбрать Подмосковье.

Инженер и бизнесмен Илон Маск в ходе выступления онлайн на просветительском марафоне «Новое знание» раскрыл свое видение будущего мира через 50 лет. Заявление американского миллиардера передает РИА Новости.

Маск сказал, что будут перемены в технологиях, запустят космические путешествия, произойдут открытия в исследовании ДНК. Бизнесмен заявил, что в будущем все транспортные средства, за исключением ракет, станут электрическими. Также он добавил, что все машины получат автопилот. Вопрос о будущем Маску задал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спикерами «Нового знания» стали более 150 ярких представителей российского общества и зарубежные гости, среди которых кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист балета Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, журналист Владимир Познер, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Китай
Россия
США
Компании
Tesla
Минпромторг РФ
СКОЛКОВО
Персоны
Дворкович Аркадий
Илон Маск
Лавров Сергей
Собянин Сергей
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