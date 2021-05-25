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Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion

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AS2
AS2.
Источник изображения: Aerion

Американская компания Aerion объявила о закрытии проекта сверхзвукового пассажирского самолета AS2 и прекращении работы. Как пишет Flightglobal, поводом для закрытия проекта стал недостаток финансирования. По заявлению компании, текущая экономическая обстановка и финансовое положение Aerion не позволяют завершить проект AS2 и начать серийное производство самолетов.

Aerion занималась разработкой пассажирского самолета AS2 с 2014 года. По предварительным расчетам, длина самолета должна была составить 51,8 метра, высота — 6,7 метра, а размах крыла — 18,6 метра. Максимальная взлетная масса сверхзвукового самолета должна была составить 54,8 тонны. AS2 планировалось оснастить тремя двигателями, тяга каждого из которых, по оценке разработчиков, должна была быть не менее 69 килоньютон.

Самолет рассчитывался на перевозку до 12 пассажиров. Планировалось, что AS2 сможет выполнять полеты над водой на крейсерской скорости в 1,4 — 1,6 Маха, замедляясь до 1,2 над сушей. Несколько меньшая скорость полета над сушей вкупе с особой аэродинамической конструкцией планера позволила бы, как рассчитывали разработчики, почти полностью избегать формирования ударных волн.

Дальность полета самолета на скорости в 1,4 числа Маха должна была составить 7,8 тысячи километров и 10 тысяч километров на скорости в 0,95 числа Маха. За все время реализации проекта AS2 компания Aerion получила заявки на сверхзвуковые самолеты общей стоимостью 11,2 миллиарда долларов. В частности, о намерении купить по 20 сверхзвуковых самолетов заявляли компании NetJets и Flexjet.

Финансовое участие в проекте AS2 принимала американская компания Boeing. Кроме того, в проект были вовлечены еще несколько фирм, включая BAE Systems, Collins, GKN, Honeywell, Safran, Spirit AeroSystems и Universal Avionics. Первый полет AS2 планировался на 2024 год, а начало коммерческой эксплуатации — на 2026 году.

Разработку пассажирских сверзвуковых самолетов продолжают вести другие компании, в том числе американские Lockheed Martin, Boom Supersonic и Virgin Galactic. Также проработку концепции подобного самолета ведут и в России.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Компании
BAE Systems
Boeing
Lockheed-Martin
Safran
Virgin Galactic
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