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Техкульт

Американские «морские котики» испытывают новую сухую мини-субмарину

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Мини-субмарина

Уже скоро элитное подразделение «морских котиков» ВМС США получит в свое распоряжение «сухую» подводную лодку – Dry Combat Submersible (DCS). Столь необычное название означает, что речь идет о герметичной мини-субмарине, где отправляющиеся на специальные миссии коммандос будут находиться в комфортных условиях, как на обычной подводной лодке. Вес судна – всего 30 тонн, на его борту могут находиться до восьми спецназовцев в течение суток.

Небольшие подводные лодки стали активно использоваться в годы Второй мировой войны в качестве средства доставки водолазов-диверсантов, действующих против вражеских кораблей. В настоящее время они доставляют небольшие группы морского спецназа на занятый противником берег, в то время как более крупные корабли находятся от него на безопасном расстоянии. Сегодня основное транспортное средство «морских котиков» – мини-субмарина Mark VIII SEAL. Однако в отличие от DCS это «мокрая» подводная лодка, то есть, она негерметична, поэтому находящиеся внутри коммандос вынуждены находиться в аквалангах и гидрокостюмах. С одной стороны, это упрощает конструкцию субмарины, а с другой – является лишней нагрузкой на подводных пловцов.

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Страны
США
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