Армия Эстонии провела учения с участием боевых роботов

Боевой робот

В ходе состоявшихся в прошлом месяце учений подразделение сухопутных войск Армии обороны Эстонии противодействовало условной атаке бронетехники противника, функцию которой выполнял кузов списанного автомобиля. Главные силы находились в обороне в километре от условного противника. Им на помощь был направлен беспилотный наземный робот THeMIS компании Milrem Robotics, оснащенный системой пулеметного вооружения deFNder.

Один робот должен был вначале доставить боеприпасы артиллерийским расчетам и наблюдателям, а затем оказывать им поддержку огнем своего 7,62-мм пулемета.

Боевой робот

Тем временем второй робот, отвечающий за наблюдение, развернул находящийся у него на борту беспилотник Acecore, который собирал информацию об окружающей обстановке, корректировал огонь артиллерии и контролировал общую безопасность. После уничтожения цели THeMIS действовал уже в качестве санитарной машины, с помощью которой проводилась эвакуация условно раненого в тыл. Все это время роботы управлялись солдатами-операторами с помощью гарнитуры дополненной реальности.