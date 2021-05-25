Войти
Техкульт

Армия Эстонии провела учения с участием боевых роботов

705
0
0

Боевой робот

В ходе состоявшихся в прошлом месяце учений подразделение сухопутных войск Армии обороны Эстонии противодействовало условной атаке бронетехники противника, функцию которой выполнял кузов списанного автомобиля. Главные силы находились в обороне в километре от условного противника. Им на помощь был направлен беспилотный наземный робот THeMIS компании Milrem Robotics, оснащенный системой пулеметного вооружения deFNder.

Один робот должен был вначале доставить боеприпасы артиллерийским расчетам и наблюдателям, а затем оказывать им поддержку огнем своего 7,62-мм пулемета.

Боевой робот

Тем временем второй робот, отвечающий за наблюдение, развернул находящийся у него на борту беспилотник Acecore, который собирал информацию об окружающей обстановке, корректировал огонь артиллерии и контролировал общую безопасность. После уничтожения цели THeMIS действовал уже в качестве санитарной машины, с помощью которой проводилась эвакуация условно раненого в тыл. Все это время роботы управлялись солдатами-операторами с помощью гарнитуры дополненной реальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Эстония
Проекты
БПЛА
Военные учения
Робот
Похожие новости
07.04.2021
DEFENDER Europe 2021, южный вектор
13.12.2019
Европа на заклание
08.10.2019
We Are The Mighty (США): британская компания разрабатывает "безумный" ракетный беспилотник
22.04.2019
Ударный THeMIS
29.10.2018
"Самарканд" превратит армии НАТО в войско дикарей
09.11.2016
Эстонских военных роботов апробировали на учениях НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 21:07
  • 2
Выявленные недочеты некоторых типов российского оружия в боевых условиях в Сирии не следует драматизировать
  • 25.05 20:55
  • 47
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 25.05 20:43
  • 9
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 25.05 20:22
  • 2
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 25.05 20:19
  • 32
Что ждет Россию в космосе
  • 25.05 19:06
  • 2200
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.05 17:12
  • 1
Google потратит миллиарды долларов на создание квантового компьютера
  • 25.05 16:43
  • 1
"Придется списать": армия США признала свой танк небоеспособным
  • 25.05 16:21
  • 1
Американские парашюты для российско-европейского «ЭкзоМарс» приготовили к бросковым испытаниям
  • 25.05 15:40
  • 1
Саммит Байдена и Мун Чжэ Ина создал условия для возобновления диалога с КНДР, считает министр по делам объединения двух Корей
  • 25.05 15:32
  • 1
Следы хищений исчезли в микроволновке
  • 25.05 15:24
  • 1
Британцы осудили высказывания министра обороны о России
  • 25.05 15:23
  • 53
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 25.05 14:03
  • 2
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.05 13:08
  • 2
США захотели в Охотском море самолет как у России