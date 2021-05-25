Чем Россия ответит на турецкую угрозу Калининграду из Польши

Вслед за Украиной еще один российский сосед решил купить турецкие боевые беспилотники «Байрактар», которые показали свою эффективность в войне в Ливии и во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе. Первые беспилотники Польша получит уже через год. Зачем находящейся под крылом США Польше потребовались турецкие БПЛА и какую угрозу они представляют безопасности России?

Польша первой в НАТО закупит боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 ("Байрактар") Турции, которые вооружат противотанковыми ракетами. Первая партия дронов – 24 штуки – поступит уже через год, в 2022-м. Сделка будет подписана между странами в понедельник, 24 мая, в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию, сообщает портал PolskieRadio.

"В армию поступит оружие, которое до сих пор не было на вооружении польских ВС, проверенное оружие, эффективное оружие, оружие, которое отпугивает агрессора", – заявил министр обороны республики Мариуш Блащак, передает ТАСС.

Варшава намекает, конечно, на то, как эффективно действовали "Байрактары" в ходе последнего военного конфликта в Нагорном Карабахе. Благодаря им, Азербайджан сумел выйти победителем в борьбе с Арменией. Мир облетели видеокадры ударов азербайджанских беспилотников по армянским целям в Нагорном Карабахе. Эти видео, которые распространяло Минобороны Азербайджана, стали символом применения новых вооружений в старом конфликте.

В апреле стало известно, что купить дроны "Байрактар" у Турции намерена также Украина. После чего министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева. Теперь это оружие покупает вторая страна, которая граничит с Россией и настроена крайне русофобски.

На самом деле для Польши это не первые беспилотники. С 2018 года здесь размещались американские БПЛА MQ-9 Reaper. "Потом американские беспилотники были перебазированы в Румынию, но, как говорят, это временная мера до завершения реконструкции базы в Мирославеце. Что же касается вооруженных сил Польши, то подобных или близких к ним по классу систем в их распоряжении не было. Они не создавались внутри страны и не закупались за рубежом. Подобный недостаток сейчас и пытаются компенсировать польские военные", – рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации, главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов.

Что это за орудие? Bayraktar TB2 – это ударный беспилотник с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. В чем их сила? Ударные беспилотники убыстряют и удешевляют ведение войны. Потому что дроном сначала "стреляют", а потом ищут цель. По сути, теперь любой офицер может вести разведку с помощью беспилотника и тут же уничтожать цель – что еще может быть быстрее.

В России подобную работу выполняет ударный вертолет Ми-28 с двумя летчиками. Но если его сбивают, то потери выходят намного выше – и в деньгах, и в человеческих жизнях. Беспилотник потерять дешевле, и нет человеческих жертв, да и поднять в воздух новый дрон можно оперативно.

Наконец, нанести удар по БПЛА намного труднее, ведь он небольшой, меньше шумит и радиолокаторам труднее его засечь. А находить цель он умеет не хуже, чем боевые вертолеты.

Чем же грозит России покупка натовским соседом 24 турецких беспилотников? Насколько серьезную угрозу безопасности России и союзной Белоруссии они создают? По мнению Федутинова, планируемая закупка поляками вряд ли окажет значительное влияние на расстановку сил в регионе, потому что подобного рода беспилотные летательные аппараты, как правило, широко применяются против заведомо более слабого в плане технического оснащения противника. Россия же явно не является слабым звеном. Современные средства ПВО, которыми владеет Россия, с легкостью справятся с турецкими "Байрактарами". Им не удастся пробить в том числе калининградскую оборону.

"Беспилотные летательные аппараты размерности турецкого Bayraktar TB2 не представляют собой сложных целей для современных средств ПВО, которыми обладает Россия.

Если в отношении малых беспилотников может потребоваться некоторая доработка систем, создававшихся для борьбы с "большой" пилотируемой авиацией, то в данном случае, учитывая габариты беспилотного летательного аппарата и наличие демаскирующих признаков, она скорее всего не понадобится", – объясняет Федутинов. Поэтому он уверен, что будучи развернутыми непосредственно в Польше, данные системы будут нести главным образом политическую функцию, а не военную.

Турки, конечно, говорят о беспомощности российских средств ПВО перед турецкими БПЛА. Однако подобные заявления носят скорее рекламный характер и беспристрастно не отражают реальное положение дел. "Очевидно, что любые разработчики систем БПЛА стараются повысить живучесть предлагаемых ими систем с учетом имеющихся у потенциального противника систем противодействия. В то же время и создатели систем ПВО и РЭБ, используемых для борьбы с беспилотниками, тоже совершенствуют свои технические решения, реагируя на меняющиеся угрозы. Эта борьба создателей "меча" и "щита" носит перманентный характер", – говорит Федутинов.

С военной целью турецкие дроны будут использоваться вооруженными силами Польши скорее в рамках участия в коалиционных действиях НАТО за рубежом. "Это позволит Варшаве подтвердить лояльность в отношении партнеров, а заодно также наработать собственный опыт применения новых для них систем", – заключает ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации.

Российской армии такое оружие, конечно, тоже хочется иметь на вооружении. Именно поэтому уже в ноябре планируется развернуть первое в стране серийное производство ударных беспилотников для нужд ВКС.

Завод будет построен за 4 млрд рублей в подмосковном наукограде Дубна группой компаний "Кронштадт". Наш дрон "Орион-Э" (название для экспорта) или "Иноходец" (название для российской армии) будет схож по характеристикам с турецкими "Байрактарами". В арсенале "Иноходца" могут быть свободнопадающие, корректируемые или управляемые авиабомбы, а также авиационная управляемая ракета X-50.

Россия уже применяла "Орионы" в Сирии на испытаниях в декабре 2019 года. Дрон совершил 38 вылетов в Сирии, из которых 17 – с нанесением ударов по позициям и объектам боевиков, 20 разведывательных и один "в иных целях".

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Россия создаст более эффективную и привлекательную для заказчиков машину, чем турецкий "Байрактар". "Орион" имеет явное преимущество перед "Байрактаром" в том, что у первого убираются в полете все шасси, а не только передняя стойка, как у второго, что делает турецкий беспилотник более уязвимым с точки зрения радиолокационной заметности", – отметил Леонков.

По его мнению, турецкий БПЛА в целом довольно уязвим, в том числе при столкновении с не очень технологически оснащенным противником. "Только в одной Ливии специалисты насчитали около 47 сбитых турецких дронов, около десятка были сбиты в Сирии и еще какое-то количество сбили в Нагорном Карабахе", – указал специалист.

Ольга Самофалова