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Российская авиация нанесла в Сирии удары по «химикам»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Наравне с воздушной разведкой, российские истребители и бомбардировщики начали наносить точечные и целенаправленные удары по базам исламистов в Сирии.

Как оказалось, эта активность имела свое разъяснение, отмечает Free News.

ВКС РФ проводили разведку и бомбили объекты боевиков в провинции Идлиб. Целью российской авиации стали базы незаконных вооруженных формирований, где по имеющимся данным, могли находиться емкости с хлором и другими активными химическими веществами.

По данным разведки, боевики и члены так называемой «гуманитарной» организации «Белые каски» завладели шестью ёмкостями с хлором. 

Накануне выборов президента Сирии готовилась масштабная провокация, чтобы сорвать избирательный процесс и создать повод для НАТО нанести ракетные удары по Арабской республике. 

Вероятно, эта акция была скоординирована с Западом, так как в восточную часть Средиземного моря отправилась авианосная ударная группа ВМС Великобритании во главе с авианосцем «Queen Elizabeth».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сирия
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
NATO
Авианосец
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