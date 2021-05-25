Наравне с воздушной разведкой, российские истребители и бомбардировщики начали наносить точечные и целенаправленные удары по базам исламистов в Сирии.

Как оказалось, эта активность имела свое разъяснение, отмечает Free News.

ВКС РФ проводили разведку и бомбили объекты боевиков в провинции Идлиб. Целью российской авиации стали базы незаконных вооруженных формирований, где по имеющимся данным, могли находиться емкости с хлором и другими активными химическими веществами.

По данным разведки, боевики и члены так называемой «гуманитарной» организации «Белые каски» завладели шестью ёмкостями с хлором.

Накануне выборов президента Сирии готовилась масштабная провокация, чтобы сорвать избирательный процесс и создать повод для НАТО нанести ракетные удары по Арабской республике.

Вероятно, эта акция была скоординирована с Западом, так как в восточную часть Средиземного моря отправилась авианосная ударная группа ВМС Великобритании во главе с авианосцем «Queen Elizabeth».