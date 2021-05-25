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ТАСС

Международный этап соревнований подразделений РХБЗ пройдет в Китае

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Военнослужащий войск РХБЗ на учениях
Военнослужащий войск РХБЗ на учениях.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Становов

На конкурс Россию поедут представлять победители внутрироссийского всеармейского этапа

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международный этап конкурса Армейских международных игр "Безопасная среда" состоится в этом году в Китае. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Из 12 команд-участниц выберем лучших, которые представят Российскую Федерацию на территории Китая", - приводят в ведомстве слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

По информации ведомства, на международный конкурс нашу страну поедут представлять победители внутрироссийского всеармейского этапа, стартовавшего сегодня в Ярославской области на полигоне Песочное.

"Конкурс "Безопасная среда" состоит из трех этапов: индивидуальной гонки, огневой подготовки и эстафеты, в ходе которых каждый член экипажа выполнит 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолеют все препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку, специальную обработку", - сообщили в Минобороны.

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