В США назвали способ «выбить» Россию из Центральной Азии

США должны действовать более гибко, чтобы нарастить влияние в Центральной Азии и найти союзников в регионе. О том, как страна готовится «выбить» Россию из региона говорится в материале издания The National Interest.

Соединенные Штаты Америки теряют поддержку в Центральной Азии и не могут сохранить присутствие в этом регионе без налаживания связей с дружественными государствами. Так считает профессор Луисвиллского университета Чарльз Зиглер (Charles Ziegler). По словам автора, Вашингтон должен поддержать суверенитет центральноазиатских государств, снизить террористическую угрозу, продвигать идеи прав человека и увеличивать инвестиции в местную экономику. Кроме того, необходимо сдерживать влияние России и Китая.

Называя возможные планы США, Чарльз Зиглер считает, что администрация Байдена в целом сохраняет основные черты внешнеполитического курса администрации Трампа. Однако готовность нового президента противостоять Москве и Пекину может усилить напряжение в регионе. В этой связи США стоят перед сложным выбором — либо конкурировать с другими державами, либо уступить влияние в регионе.

Эксперт полагает, что США должны уменьшить свое военное присутствие и отказаться от восстановления баз за пределами Кыргызстана и Узбекистана. Необходимо договориться с союзниками, которые могли бы представлять интересы Вашингтона. В их числе Зиглер перечисляет Казахстан, Узбекистан и Индию. Из всех государств политика Индии максимально близка к внешнеполитическому курсу США. В Нью-Дели очень заинтересованы в стабилизации Афганистана, противодействии влиянию Пакистана и китайской инициативе «Один пояс и один путь».

Индия имеет авторитет в Центральной Азии, хоть и не может похвастаться серьезным военным присутствием, не считая авиабазы Фархор на юге Таджикистана. Однако за последние несколько лет местная армия провела учения с Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном, а также поставляла оборудования вооруженным силам Афганистана. Профессор Зиглер склоняется к тому, что поддерживаемые Индией войска Афганистана неспособным заменить силы США или НАТО, однако могут сдерживать Талибан и Исламское государство (террористические организации, запрещенные в России).

Чтобы добиться расположения Индии, эксперт советует забыть про разногласия и в первую очередь помочь стране с противодействием коронавирусной инфекции. Также Вашингтон не должен угрожать санкциями за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и снять ограничения с Нью-Дели из-за того, что Индия приобретает нефть из Ирана.

Ранее научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев рассказал, что уход США и их союзников из Афганистана может стать серьезной угрозой безопасности России и Центральной Азии. Однако, это может подтолкнуть растущие страны региона к еще более плотному сотрудничеству с Россией и ее партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Андрей Ставицкий