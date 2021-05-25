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Naked Science

Американцы спустили на воду эсминец USS Carl M. Levin

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Источник изображения: naked-science.ru

В Соединенных Штатах прошла церемония спуска на воду эсминца USS Carl M. Levin (DDG 120). Корабль относится к новому подтипу знаменитого эсминца типа Arleigh Burke.

Строительство эскадренных миноносцев типа Arleigh Burke — одно из важнейших оборонных направлений Пентагона. Как стало известно, недавно американцы спустили на воду очередной эсминец новой подсерии.

USS Carl M. Levin (DDG 120) спустили на воду на верфи General Dynamics Bath Iron Works в штате Мэн 16 мая. DDG 120 — пятый из девяти планируемых к постройке кораблей типа Arleigh Burke версии Flight IIA: Technology Insertion.

Первый представитель подтипа — USS Thomas Hudner (DDG-116) — ввели в строй в 2018 году. В прошлом Военно-морские силы США получили четвертый глубоко модернизированный эсминец Arleigh Burke — USS Delbert D. Black (DDG-119).

USS Delbert D. Black (DDG 119)

Источник изображения: navalnews

Восьмого ноября 2019 года состоялась закладка первого представителя модификации Flight III — эсминца USS Jack H. Lucas (DDG-125). Ввести корабль в строй могут в 2023 году.

Помимо Arleigh Burke, ВМС США эксплуатирует еще один тип эсминцев — Zumwalt. Закладка последнего такого корабля — USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002) — состоялась в 2017 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Компании
BIW
General Dynamics
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