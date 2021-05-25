Польша купит беспилотники Bayraktar

Польша станет пятой страной, вооружившейся турецкими дронами Bayraktar TB2. Вчера, 23 мая, министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью «Польскому Радио» подтвердил подписание контракта с Турцией.

Официальное соглашение будет подписано в ходе визита польского президента Анджея Дуды в Турцию, которое начинается сегодня. Контракт включает в себя 4 комплекта, включающие 24 беспилотника Bayraktar TB2, а также вооружение к ним.

Беспилотник Bayraktar TB2 Источник изображения: twitter.com/mblaszczak

Дроны Bayraktar TB2 поступили на вооружение турецкой армии в 2016 году, а также закуплены Украиной, Катаром и Азербайджаном. Планируется, что поставки турецких беспилотников в Польшу начнутся в следующем году.

Bayraktar TB2 — ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Разработка дрона началась в 2007 году, а спустя два года он совершил первый полёт. В 2014 году разработчики продемонстрировали турецким военным его финальный вариант, а в марте 2016 года Bayraktar TB2 был официально принят на вооружение турецкой армии.

Bayraktar TB2 может подниматься на высоту более 7300 м и находиться в воздухе до 24 часов. Аппарат способен отдаляться от пункта управления на расстояние до 150 км и работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость — 130 км/ч. Длина дрона — 6,5 м, размах крыльев — 12 м. Максимальная взлётная масса беспилотника — 650 кг, при этом полезная нагрузка составляет 55 кг. Аппарат оснащён множеством камер и систем наблюдения, что позволяет использовать его для разведывательных целей. Кроме того, Bayraktar TB2 способен нести корректируемые бомбы и ракеты с лазерным наведением.