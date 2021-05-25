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ЦАМТО

Компания Aselsan разработала микро-БЛА "Сака"

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Турецкий микро-БЛА "Сака" (Saka)
Турецкий микро-БЛА "Сака" (Saka).
Источник изображения: www.dailysabah.com

ЦАМТО, 24 мая. Турецкая компания Aselsan объявила об успешном завершении серии испытательных полетов выполненного по схеме "квадрокоптер" микро-БЛА "Сака" (Saka), предназначенного для сбора информации, наблюдения и разведки.

Как сообщил агентству Anadolu менеджер проекта в Aselsan Юсуф Зия Котил, компания ведет разработки в области воздушных, наземных и морских беспилотных систем.

По его словам, проект БЛА реализуется на собственные средства компании. На первом этапе были разработаны автопилот, силовая установка, складывающиеся штанги с несущими винтами и компактная платформа со сменным аккумулятором. Аппарат использует программное обеспечение собственной разработки.

Масса БЛА, оснащенного стабилизированным по трем осям блоком наблюдения, составляет около 600 гр. (21 унция). Аппарат выполняет взлет в автоматическом режиме. Компания продолжает разрабатывать решение, которое может быть интегрировано на различные наземные платформы.

В рамках второй фазы проекта предпринимаются усилия по минимизации зависимости от импорта комплектующих и продолжается совершенствование конструкции аппарата. Специалисты компании работают над автономной системой обнаружения и сопровождения цели.

В числе преимуществ БЛА "Сака" перед конкурентами представитель компании назвал компактные размеры, простоту транспортировки, возможность применения в закрытых пространствах, пещерах и других подобных условиях. Компания намерена конкурировать с иностранными продуктами благодаря адаптируемому контроллеру полета, программному интерфейсу наземной станции управления, обеспечению устойчивости к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и возможности применения в составе роя.

В конце года Aselsan намерена представить версию "Сака" весом менее 500 гр., а также наземную станцию управления и обработки информации с улучшенным программным и аппаратным обеспечением.

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